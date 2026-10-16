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Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині: скільки родин без світла

РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини
РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини / ДТЕК

У ніч на 16 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту компанії “ДТЕК Одеські електромережі” в Одеській області.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Завдяки оперативним діям аварійних служб, до ранку вдалося перезаживити 33,3 тисячі клієнтів. Станом на 9:30 без електропостачання залишаються ще близько 11,5 тисячі родин Одещини.

У компанії зазначають, що ремонт пошкодженого обладнання потребує додаткового часу для повного відновлення його працездатності.

Фахівці ДТЕК розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання офіційного дозволу від військових та рятувальників ДСНС, як тільки це дозволила безпекова ситуація.

Нагадаємо, 7 жовтня російський FPV-дрон уже атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. За даними компанії, це була дев'ята атака на цю дільницю від початку вересня.

Автор:
Тетяна Бесараб

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