Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині: скільки родин без світла

У ніч на 16 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту компанії “ДТЕК Одеські електромережі” в Одеській області.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Завдяки оперативним діям аварійних служб, до ранку вдалося перезаживити 33,3 тисячі клієнтів. Станом на 9:30 без електропостачання залишаються ще близько 11,5 тисячі родин Одещини.

У компанії зазначають, що ремонт пошкодженого обладнання потребує додаткового часу для повного відновлення його працездатності.

Фахівці ДТЕК розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після отримання офіційного дозволу від військових та рятувальників ДСНС, як тільки це дозволила безпекова ситуація.

Нагадаємо, 7 жовтня російський FPV-дрон уже атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. За даними компанії, це була дев'ята атака на цю дільницю від початку вересня.