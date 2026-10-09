РФ атакувала два енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Російські війська менш ніж за добу атакували два енергооб'єкти ДТЕК у Дніпропетровській області. Внаслідок ранкового удару реактивного дрона пошкоджено енергообладнання та виникла пожежа, однак працівники не постраждали.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Першої атаки один з об'єктів "ДТЕК Дніпровські електромережі" зазнав увечері 8 жовтня. Його атакували російські "Шахеди".

Вранці 9 жовтня під удар потрапив інший енергооб'єкт компанії. Цього разу російські війська застосували реактивний безпілотник.

Внаслідок атаки було пошкоджено енергетичне обладнання та спалахнула пожежа. Ніхто з працівників компанії не постраждав.

У ДТЕК зазначають, що енергетики продовжують працювати над забезпеченням електропостачання попри регулярні удари по інфраструктурі.

Нагадаємо, 7 жовтня російський FPV-дрон уже атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. За даними компанії, це була дев'ята атака на цю дільницю від початку вересня.