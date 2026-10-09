РФ атаковала два энергообъекта ДТЭК на Днепропетровщине

Российские войска менее чем за сутки атаковали два энергообъекта ДТЭК в Днепропетровской области. В результате утреннего удара реактивного дрона повреждено энергооборудование и возник пожар, однако работники не пострадали.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Первую атаку один из объектов "ДТЭК Днепровские электросети" подверг вечером 8 октября. Его атаковали российские "Шахеды".

Утром 9 октября под удар попал другой энергообъект. В этот раз русские войска применили реактивный беспилотник.

В результате атаки было повреждено энергетическое оборудование и вспыхнул пожар. Никто из сотрудников компании не пострадал.

В ДТЭК отмечают, что энергетики продолжают работать над обеспечением электроснабжения, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре.

Напомним, 7 октября российский FPV-дрон уже атаковал участок ДТЭК на Днепропетровщине. По данным компании, это была девятая атака на этот участок с начала сентября.