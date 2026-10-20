Вночі Росія атакувала одразу три енергооб’єкти ДТЕК: які наслідки

Вночі 20 жовтня російська армія атакувала одразу три енергооб’єкти ДТЕК в Одеській області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Там зауважили, що Росія продовжує нищити розподільчі мережі Одещини, щоб унеможливити передачу світла в оселі.

Цієї ночі під ударом опинилися три об’єкти ДТЕК.

За даними ДТЕК, частину домівок уже вдалося перезаживити. Ще 32,7 тис. родин залишаються без світла.

Бригади енергетиків працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок російської атаки на обʼєкти енергетикипостраждалих немає.

Через удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням.

Критична інфраструктура області працює від резервних джерел живлення.

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту компанії “ДТЕК Одеські електромережі” в Одеській області.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 7 жовтня російський FPV-дрон уже атакував дільницю ДТЕК на Дніпропетровщині. За даними компанії, це була дев'ята атака на цю дільницю від початку вересня.