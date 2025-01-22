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"Новая почта" открыла отделение в Манчестере

"Новая почта" открыла отделение в Манчестере
Это уже третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве. Фото: Новая почта.

Сеть компании "Новая почта" расширяет свое присутствие в Великобритании. В частности, открыто отделение в Манчестере.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Это уже третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве. Два предыдущих находятся в Лондоне.

Новое отделение открылось по адресу: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester.

Об услугах

В новом отделении Новой почты в Манчестере можно получить и отправить документы и посылки до 100 кг.

Отделение работает без выходных.

Также клиентам предлагается:

  • Курьерская доставка по любому адресу в Соединенном Королевстве, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.
  • Возможность вызова курьера для уже оплаченных и упакованных отправлений.
  • Отправка и получение более чем 7000 почтоматов партнеров InPost для посылок до 15 кг.

Достоинства:

  • Доставка в Украину – от 5 дней.
  • Возможность выбора удобного временного интервала для приезда курьера в день оформления.
Фото 2 — "Новая почта" открыла отделение в Манчестере

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.

Напомним, в мае 2024 года открылось два отделения компании в Великобритании.

Автор:
Ольга Опенько