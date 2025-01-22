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"Нова пошта" відкрила відділення в Манчестері
Мережа компанії "Нова пошта" розширює свою присутність у Великій Британії. Зокрема, відкрито відділення у Манчестері.
Про це інформує пресслужба компанії.
Зазначається, що це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два попередні знаходяться в Лондоні.
Нове відділення відкрилось за адресою: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester.
Про послуги
У новому відділенні "Нової пошти" у Манчестері можна отримати та відправити документи і посилки до 100 кг.
Відділення працює без вихідних.
Також клієнтам пропонується:
- Кур'єрська доставка з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.
- Можливість виклику кур'єра для вже оплачених та запакованих відправлень.
- Відправлення та отримання через понад 7000 поштоматів партнерів InPost для посилок до 15 кг.
Переваги:
- Доставка в Україну — від 5 днів.
- Можливість вибору зручного часового інтервалу для приїзду кур'єра в день оформлення.
В яких країнах вже працює Nova Post
"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.
На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділень у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.
Нагадаємо, у травні 2024 року відкрилось два відділення компанії у Великій Британії.