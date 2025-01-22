"Нова пошта" відкрила відділення в Манчестері

Мережа компанії "Нова пошта" розширює свою присутність у Великій Британії. Зокрема, відкрито відділення у Манчестері.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два попередні знаходяться в Лондоні.

Нове відділення відкрилось за адресою: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester.

Про послуги

У новому відділенні "Нової пошти" у Манчестері можна отримати та відправити документи і посилки до 100 кг.

Відділення працює без вихідних.

Також клієнтам пропонується:

Кур'єрська доставка з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.

Можливість виклику кур'єра для вже оплачених та запакованих відправлень.

Відправлення та отримання через понад 7000 поштоматів партнерів InPost для посилок до 15 кг.

Переваги:

Доставка в Україну — від 5 днів.

Можливість вибору зручного часового інтервалу для приїзду кур'єра в день оформлення.

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділень у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.

Нагадаємо, у травні 2024 року відкрилось два відділення компанії у Великій Британії.