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"Нова пошта" відкрила відділення в Манчестері

"Нова пошта" відкрила відділення в Манчестері
Це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві.Фото: Нова пошта.

Мережа компанії "Нова пошта" розширює свою присутність у Великій Британії. Зокрема, відкрито відділення у Манчестері.

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що це вже третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два попередні знаходяться в Лондоні.

Нове відділення відкрилось за адресою: 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester.

Про послуги

У новому відділенні "Нової пошти" у Манчестері можна отримати та відправити документи і посилки до 100 кг.

Відділення працює без вихідних.

Також клієнтам пропонується:

  • Кур'єрська доставка з будь-якої адреси у Сполученому Королівстві, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.
  • Можливість виклику кур'єра для вже оплачених та запакованих відправлень.
  • Відправлення та отримання через понад 7000 поштоматів партнерів InPost для посилок до 15 кг.

Переваги:

  • Доставка в Україну — від 5 днів.
  • Можливість вибору зручного часового інтервалу для приїзду кур'єра в день оформлення.
Фото 2 — "Нова пошта" відкрила відділення в Манчестері

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділень у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.

Нагадаємо, у травні 2024 року  відкрилось два відділення компанії у Великій Британії.

Автор:
Ольга Опенько