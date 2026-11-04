Новая ТТН может создать проблемы импортерам алкоголя: ЕБА просит изменить форму

Европейская бизнес ассоциация призвала Министерство развития общин и территорий доработать обновленную форму товарно-транспортной накладной на перемещение алкогольных напитков. Выявленная в документе техническая неточность может создать проблемы при импорте, бухгалтерском учете и оформлении приемки товара.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь идет о форме ТТН, утвержденной приказом №1024. После ее анализа компании-члены ЕБА обнаружили несоответствие в определении ответственного грузополучателя.

В действующей редакции формы использована формулировка "Сдал (ответственное лицо грузополучателя)". Бизнес предлагает заменить его на "Принял (ответственное лицо грузополучателя)".

В Ассоциации объясняют, что такая неточность может создавать неоднозначность при заполнении ТТН, внутреннем контроле, бухгалтерском учете и подтверждении факта приема алкогольной продукции. Особо проблема касается импортеров, для которых ТТН является одним из документов, сопровождающих перемещение товара.

Аналогичную ошибку бизнес нашел и в обновленной форме товарно-транспортной накладной на перемещение этилового спирта.

Бизнес просит полгода на адаптацию

ЕБА также настаивает, что после исправления документа компаниям необходимо предоставить переходный период не менее шести месяцев.

Международные компании используют ERP-системы, бухгалтерские платформы и электронные документообороты, в которых формы первичных и транспортных документов интегрированы с другими бизнес-процессами.

Поэтому даже редакционное изменение в форме ТТН может потребовать перенастройки программного обеспечения, тестирования новых шаблонов и согласования изменений с внешними подрядчиками.

В Ассоциации подчеркивают, что поддерживают цифровизацию транспортной документации, однако новые требования должны учитывать практические возможности компаний.

Напомним, Украина постепенно переводит грузовые перевозки в электронный формат. Ранее правительство утвердило механизм работы системы е-ТТН после завершения экспериментального проекта. Электронная накладная пока остается добровольной и имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. Система уже способна обрабатывать до 800 е-ТТН в секунду, а к ней подключены семь операторов электронного документооборота.