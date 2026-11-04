UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,54

--0,13

EUR

51,25

+0,19

Наличный курс:

USD

46,32

46,05

EUR

52,04

51,70

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Новая ТТН может создать проблемы импортерам алкоголя: ЕБА просит изменить форму

алкоголь
Новая ТТН может создать проблемы импортерам алкоголя / Depositphotos

Европейская бизнес ассоциация призвала Министерство развития общин и территорий доработать обновленную форму товарно-транспортной накладной на перемещение алкогольных напитков. Выявленная в документе техническая неточность может создать проблемы при импорте, бухгалтерском учете и оформлении приемки товара.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь идет о форме ТТН, утвержденной приказом №1024. После ее анализа компании-члены ЕБА обнаружили несоответствие в определении ответственного грузополучателя.

В действующей редакции формы использована формулировка "Сдал (ответственное лицо грузополучателя)". Бизнес предлагает заменить его на "Принял (ответственное лицо грузополучателя)".

В Ассоциации объясняют, что такая неточность может создавать неоднозначность при заполнении ТТН, внутреннем контроле, бухгалтерском учете и подтверждении факта приема алкогольной продукции. Особо проблема касается импортеров, для которых ТТН является одним из документов, сопровождающих перемещение товара.

Аналогичную ошибку бизнес нашел и в обновленной форме товарно-транспортной накладной на перемещение этилового спирта.

Бизнес просит полгода на адаптацию

ЕБА также настаивает, что после исправления документа компаниям необходимо предоставить переходный период не менее шести месяцев.

Международные компании используют ERP-системы, бухгалтерские платформы и электронные документообороты, в которых формы первичных и транспортных документов интегрированы с другими бизнес-процессами.

Поэтому даже редакционное изменение в форме ТТН может потребовать перенастройки программного обеспечения, тестирования новых шаблонов и согласования изменений с внешними подрядчиками.

В Ассоциации подчеркивают, что поддерживают цифровизацию транспортной документации, однако новые требования должны учитывать практические возможности компаний.

Напомним, Украина постепенно переводит грузовые перевозки в электронный формат. Ранее правительство утвердило механизм работы системы е-ТТН после завершения экспериментального проекта. Электронная накладная пока остается добровольной и имеет такую же юридическую силу, как бумажный документ. Система уже способна обрабатывать до 800 е-ТТН в секунду, а к ней подключены семь операторов электронного документооборота.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности