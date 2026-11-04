Нова ТТН може створити проблеми імпортерам алкоголю: ЄБА просить змінити форму

Європейська Бізнес Асоціація закликала Міністерство розвитку громад та територій доопрацювати оновлену форму товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв. Виявлена у документі технічна неточність може створити проблеми під час імпорту, бухгалтерського обліку та оформлення приймання товару.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Європейської Бізнес Асоціації.

Йдеться про форму ТТН, затверджену наказом №1024. Після її аналізу компанії-члени ЄБА виявили невідповідність у визначенні відповідальної особи вантажоодержувача.

У чинній редакції форми використано формулювання “Здав (відповідальна особа вантажоодержувача)”. Бізнес пропонує замінити його на “Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача)”.

В Асоціації пояснюють, що така неточність може створювати неоднозначність під час заповнення ТТН, внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку та підтвердження факту приймання алкогольної продукції. Особливо проблема стосується імпортерів, для яких ТТН є одним із документів, що супроводжують переміщення товару.

Аналогічну помилку бізнес виявив і в оновленій формі товарно-транспортної накладної на переміщення етилового спирту.

Бізнес просить пів року на адаптацію

ЄБА також наполягає, що після виправлення документа компаніям потрібно надати перехідний період щонайменше шість місяців.

Міжнародні компанії використовують ERP-системи, бухгалтерські платформи та електронний документообіг, у яких форми первинних і транспортних документів інтегровані з іншими бізнес-процесами.

Тому навіть редакційна зміна у формі ТТН може вимагати переналаштування програмного забезпечення, тестування нових шаблонів та погодження змін із зовнішніми підрядниками.

В Асоціації наголошують, що підтримують цифровізацію транспортної документації, однак нові вимоги мають враховувати практичні можливості компаній.

Нагадаємо, Україна поступово переводить вантажні перевезення в електронний формат. Раніше уряд затвердив механізм роботи системи е-ТТН після завершення експериментального проєкту. Електронна накладна поки залишається добровільною та має таку саму юридичну силу, як паперовий документ. Система вже здатна обробляти до 800 е-ТТН за секунду, а до неї підключено сім операторів електронного документообігу.