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Бізнесу дадуть більше часу: запуск "е-Акцизу" хочуть відкласти до літа 2027 року

Запуск "е-Акцизу" хочуть відкласти
Запуск "е-Акцизу" хочуть відкласти

Обов’язковий запуск системи "е-Акциз" пропонують перенести з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027-го, щоб бізнес отримав додатковий час для тестування та інтеграції своїх облікових систем. Відповідний законопроєкт підтримав і рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому профільний парламентський комітет.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінцифри.

Також законопроєкт передбачає окремий період для реєстрації чинних економічних операторів — з 1 січня до 1 квітня 2027 року.

Поки остаточного рішення Ради немає, бізнес може тестувати майбутню систему в Sandbox. Там виробники, імпортери та продавці можуть перевіряти інтеграцію власних облікових систем, відпрацьовувати операції та виявляти технічні помилки без фінансових і юридичних наслідків.

"е-Акциз" має запровадити електронну систему простежуваності алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.

Перенесення набуде чинності лише після ухвалення відповідного законопроєкту Верховною Радою та завершення необхідних законодавчих процедур.

Нагадаємо, раніше обов’язковий запуск системи був запланований на 1 листопада 2026 року. Влітку для бізнесу вже відкрили тестування "е-Акцизу" через Sandbox, щоб компанії могли заздалегідь перевірити інтеграцію своїх систем 

Автор:
Тетяна Гойденко

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