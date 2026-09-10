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Бизнесу дадут больше времени: запуск "е-Акциза" хотят отложить до лета 2027 года

Запуск "е-акциза" хотят отложить
Запуск "е-акциза" хотят отложить

Обязательный запуск системы "е-Акциз" предлагают перенести с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027-го, чтобы бизнес получил дополнительное время для тестирования и интеграции своих учетных систем. Соответствующий законопроект поддержал и рекомендовал Верховной Раде принять в целом профильный парламентский комитет.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минцифры.

Также законопроект предусматривает отдельный период для регистрации действующих экономических операторов - с 1 января по 1 апреля 2027 года.

Пока окончательного решения Рады нет, бизнес может тестировать будущую систему в Sandbox. Там производители, импортеры и продавцы могут проверять интеграцию своих учетных систем, отрабатывать операции и выявлять технические ошибки без финансовых и юридических последствий.

"е-Акциз" должен ввести электронную систему прослеживаемости алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет.

Перенесение вступит в силу только после принятия соответствующего законопроекта Верховной Радой и завершения необходимых законодательных процедур.

Напомним, ранее обязательный запуск системы был намечен на 1 ноября 2026 года. Летом для бизнеса уже открыли тестирование "е-Акциза" через Sandbox, чтобы компании могли заранее проверить интеграцию своих систем

Автор:
Татьяна Гойденко

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