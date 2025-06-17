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Новый боевой модуль с гранатометом допущен к эксплуатации в ВСУ

"Шабля МК19(М)"
Модуль предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм. / Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины дистанционно управляемый боевой модуль "Шабля МК19(М)".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Указывается, что боевой модуль "Шабля МК19(М)" предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 мм.

Система интегрируется как в наземные роботизированные комплексы, так и на транспортные средства.

Модуль может вести огонь прямой или косвенной наводкой, поражать врага по координатам с закрытых позиций.

Кроме того, модулем может управлять один оператор.

Напомним, Минобороны официально допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Спайдер". Он уже получил кодификацию и в ближайшее время поступит в подразделения Вооруженных Сил.

Автор:
Татьяна Бессараб