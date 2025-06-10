Украинская армия получила новые тактические бронеавтомобили: какие у них характеристики

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны новые тактические бронеавтомобили "Варта-2" и UAT.GYURZA-02 украинского производства.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.



По словам замминистра обороны Валерия Чуркина, обеспечение войска современной бронетехникой остается одним из ключевых приоритетов ведомства.

"Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и, прежде всего, иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, предлагаемые для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности, по огневой мощи, защищенности, функциональности", - заявил он.

"Варта-2": Технологии защиты и огневой мощи

«Варта-2» – это современный специализированный бронеавтомобиль класса MRAP, созданный с учетом боевого опыта и потребностей украинских военных.

Машина выпускается в трех версиях:

Базовая модель

С бронированной турелью для пулемета 12. 7 мм

С дистанционно управляемым боевым модулем для оружия калибра 12.7 мм, 14.5 мм или 30 мм.

Бронемашина имеет серьезный уровень защиты. Баллистическая стойкость соответствует стандарту ПЗСА-6 – защита от шаров калибра 7.62×54 мм и бронебойно-воспалительных патронов типа Б32 с расстояния 10 м. Противоположная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Салон оснащен противоминными сиденьями, подвесным полом и другими элементами безопасности.

Под капотом "Варты-2" – 6.7-литровый турбодизель. Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировки, а также фильтрацию воздуха для защиты от химической и биологической угрозы.

UAT.GYURZA-02: Модернизированная версия с улучшенной защитой

Вторая новинка, специальный бронеавтомобиль UAT.GYURZA-02 , является модернизированной версией уже известной GYURZA-01 , успешно используемой украинскими воинами. В новой модели улучшен уровень бронезащиты, динамические и внедорожные характеристики .

Автомобиль оборудован 6.7-литровым турбодизелем , автоматической трансмиссией и двухконтурной тормозной системой. Десантный отсек UAT. GYURZA-02 имеет высокий уровень защиты от выстрелов бронебойно-воспалительных шаров 7.62х39 или 7.62х54 мм. V-образное днище обеспечивает стойкость к подрыву на мини с эквивалентом до 8 кг тротила . На машину можно установить любой пулемет калибром до 14.5 мм.

Введение этих бронеавтомобилей в эксплуатацию усилит защиту украинских военных и повысит их боевые возможности на фронте.

Ранее Минобороны официально допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Спайдер", ориентированный на различные задачи — от логистики до инженерного обеспечения.