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В мае Минобороны допустило к эксплуатации более 130 новых образцов вооружения и техники
В мае 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны более 130 новых образцов вооружения и военной техники. Около восьмидесяти процентов из них составляют разработки украинских производителей.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .
В списке допущенных к использованию образцов преобладают беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к ним, а также транспортные средства, гранатометы, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, стрелковое вооружение и инженерное оборудование.
С начала 2025 года Минобороны допустило к эксплуатации уже около 60 новых беспилотных авиационных комплексов, управляемых с помощью оптоволоконного канала.
Это повышает устойчивость систем к радиоэлектронному подавлению и позволяет эффективно применять дроны даже в условиях насыщенного радиоэлектронного противоборства.
Добавим, 60 образцов боеприпасов украинского производства уже используют ВСУ . В списке новинок также есть боеприпасы для артиллерии и минометов, инженерные, боеприпасы для стрелкового оружия разных типов: как советских калибров, так и под калибры НАТО.
Кроме того, в течение апреля 2025 года Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ 12 образцов автомобильной техники разного назначения, более 60 процентов из них – украинского производства. С начала года кодифицировано и допущено к эксплуатации более 50 новых образцов автотехники.