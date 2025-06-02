У травні Міноборони допустило до експлуатації понад 130 нових зразків озброєння і техніки

Протягом травня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 130 нових зразків озброєння і військової техніки. Близько вісімдесяти відсотків із них становлять розробки українських виробників.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

У переліку допущених до використання зразків переважають безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, а також транспортні засоби, гранатомети, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки, стрілецьке озброєння та інженерне обладнання.

Від початку 2025 року Міноборони допустило до експлуатації вже майже 60 нових безпілотних авіаційних комплексів, які керуються за допомогою оптоволоконного каналу.

Це підвищує стійкість систем до радіоелектронного придушення та дозволяє ефективно застосовувати дрони навіть в умовах насиченого радіоелектронного протиборства.

Додамо, 60 зразків боєприпасів українського виробництва вже використовують ЗСУ. У переліку новинок також є боєприпаси для артилерії та мінометів, інженерні, боєприпаси для стрілецької зброї різних типів: як радянських калібрів, так й під калібри НАТО.

Окрім цього, впродовж квітня 2025 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у ЗСУ 12 зразків автомобільної техніки різного призначення, понад 60 відсотків з них – українського виробництва. З початку року кодифіковано і допущено до експлуатації понад 50 нових зразків автотехніки.