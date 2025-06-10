Українська армія отримала нові тактичні бронеавтомобілі: які в них характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони нові тактичні бронеавтомобілі “Варта-2” та UAT.GYURZA-02 українського виробництва.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу оборонного відомства.



За словами заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, забезпечення війська сучасною бронетехнікою залишається одним із ключових пріоритетів відомства.

"Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності", - наголосив він.

"Варта-2": Технології захисту та вогневої потужності

"Варта-2" – це сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений із врахуванням бойового досвіду та потреб українських військових.

Машина випускається у трьох версіях:

Базова модель

З броньованою туреллю для кулемета 12. 7 мм

Із дистанційно керованим бойовим модулем для зброї калібру 12. 7 мм, 14. 5 мм або 30 мм.

Бронемашина має серйозний рівень захисту. Балістична стійкість відповідає стандарту ПЗСА-6 – захист від куль калібру 7.62×54 мм та бронебійно-запалювальних набоїв типу Б32 з відстані 10 м. Протимінний захист витримує підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Салон оснащений протимінними сидіннями, підвісною підлогою та іншими елементами безпеки.

Під капотом "Варти-2" – 6.7-літровий турбодизель. Автомобіль має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря для захисту від хімічної та біологічної загрози.

UAT.GYURZA-02: Модернізована версія з покращеним захистом

Друга новинка, спеціальний бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02, є модернізованою версією вже відомої GYURZA-01, яка успішно використовується українськими воїнами. У новій моделі покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики.

Автомобіль обладнано 6.7-літровим турбодизелем, автоматичною трансмісією та двоконтурною гальмівною системою. Десантний відсік UAT.GYURZA-02 має високий рівень захисту від пострілів бронебійно-запалювальних куль 7.62х39 або 7.62х54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу. На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14.5 мм.

Введення цих бронеавтомобілів до експлуатації посилить захист українських військових та підвищить їхні бойові можливості на фронті.

Раніше Міноборони офіційно допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер", який орієнтований на різні завдання — від логістики до інженерного забезпечення.