Новий бойовий модуль з гранатометом допущено до експлуатації в ЗСУ

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах України дистанційно-керований бойовий модуль “Шабля МК19(М)”.

Як пише Delo.ua про це повідомляє Міноборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Вказується, що бойовий модуль “Шабля МК19(М)” призначений для ведення вогню з автоматичного гранатомета калібру 40 мм.

Система інтегрується як на наземні роботизовані комплекси, так і на транспортні засоби.

Модуль може вести вогонь прямим або непрямим наведенням, уражати ворога по координатах із закритих позицій.

Крім того, модулем може керувати один оператор.

Нагадаємо, Міноборони офіційно допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер". Він уже отримав кодифікацію і найближчим часом надійде до підрозділів Збройних сил.