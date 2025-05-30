НСЗУ оплатила заведениям первичной и специализированной медпомощи более 14,5 млрд грн

В мае Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) уплатила свыше 14,5 млрд. гривен предоставлятелям медицинской помощи. Больше всего средств получили заведения специализированной помощи — более 4,6 млрд гривен.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные нацслужбы по состоянию на 29 мая 2025 года.

Средства были распределены следующим образом:

за экстренную медицинскую помощь 878,5 млн. грн;

за первичную медицинскую помощь 2,2 млрд. грн.;

за пакетом "Готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению, которое находится на территории, где ведутся боевые действия", свыше 157,6 млн грн;

за пакетом "Переходное финансовое обеспечение предоставления медицинских услуг учреждениями здравоохранения" 303,9 млн. грн.;

более 5,8 млрд грн НСЗУ уплатила за предоставление приоритетных услуг заведениям специализированной медицинской помощи за апрель;

более 4,6 млрд грн — заведениям специализированной медицинской помощи за услуги мая, оплата за которые производится по глобальной ставке;

по программе реимбурсации "Доступное лекарство" в апреле НСЗУ оплатила аптечным заведениям 509 млн грн.

О НСЗУ

Национальная служба здоровья Украины является центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. НСЗУ обеспечивает финансирование медицинских услуг по программе медицинских гарантий, что позволяет гражданам получить необходимую помощь бесплатно .Служба заключает договоры с медицинскими учреждениями, определяя условия и объем медицинских услуг, которые они должны оказывать. и осуществляет контроль качества медицинских услуг, предоставленных по программе медицинских гарантий .

Напомним, в ряд внес изменения в систему применения штрафных санкций за нарушение условий договора о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий. В частности, неправомерное требование оплаты с пациента за гарантированные услуги или лекарства предусматривает штраф в сумме 18 168 грн за каждый случай.