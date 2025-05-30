НСЗУ сплатила закладам первинної і спеціалізованої меддопомоги понад 14,5 млрд грн

У травні Національна служба здоров'я України (НСЗУ) сплатила понад 14,5 млрд гривень надавачам медичної допомоги. Найбільше коштів отримали заклади спеціалізованої допомоги — понад 4,6 млрд гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані нацслужби станом на 29 травня 2025 року.

Кошти були розподілені наступним чином:

за екстрену медичну допомогу 878,5 млн грн;

за первинну медичну допомогу 2,2 млрд грн;

за пакетом "Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії" понад 157,6 млн грн;

за пакетом "Перехідне фінансове забезпечення надання медичних послуг закладами охорони здоров’я" 303,9 млн грн;

понад 5,8 млрд грн НСЗУ сплатила за надання пріоритетних послуг закладам спеціалізованої медичної допомоги за квітень;

понад 4,6 млрд грн — закладам спеціалізованої медичної допомоги за послуги травня, оплата за які проводиться за глобальною ставкою;

за програмою реімбурсації "Доступні ліки" у квітні НСЗУ сплатила аптечним закладам 509 млн грн.

Про НСЗУ

Національна служба здоров'я України є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. НСЗУ забезпечує фінансування медичних послуг за програмою медичних гарантій, що дозволяє громадянам отримати необхідну медичну допомогу безкоштовно. Служба укладає договори з медичними закладами, визначаючи умови та обсяг медичних послуг, які вони мають надавати та здійснює контроль за якістю медичних послуг, наданих за програмою медичних гарантій.

Нагадаємо, уряд вніс зміни до системи застосування штрафних санкцій за порушення умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Зокрема неправомірна вимога оплати з пацієнта за гарантовані послуги або ліки передбачає штраф у сумі 18 168 грн за кожен випадок.