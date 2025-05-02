За перший квартал НСЗУ сплатила медзакладам понад 41,3 млрд гривень: хто отримав найбільше

За перший квартал 2025 року (станом на 29 квітня) Національна служба здоров’я України (НСЗУ) сплатила понад 41,3 млрд грн надавачам екстреної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги за програмою медичних гарантій. Найбільше коштів спрямували на спеціалізовану медичну допомогу — 32,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ.

Кошти спрямували:

за екстрену медичну допомогу — 2,6 млрд грн;

за первинну медичну допомогу — 5,6 млрд грн;

за спеціалізовану медичну допомогу — 32,9 млрд грн.

Оплати за надані послуги отримали 3 594 надавачі медичних послуг, які уклали договір із НСЗУ за програмою медичних гарантій.

За формою власності гроші були розподілені наступним чином:

комунальна — 2 117 закладів (36,0 млрд грн);

державна — 62 заклади (3,3 млрд грн);

приватна (без ФОП) — 509 закладів (1,5 млрд грн);

ФОП — 906 закладів (368,8 млн грн).

Які медзаклади отримали найбільше?

Медзаклади, які отримали найбільшу суму виплат від НСЗУ:

КНП "Львівське ТМО "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" — 544,1 млн грн; НДСЛ "Охматдит" МОЗ України — 406,8 млн грн; КП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова" — 303,3 млн грн; КП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" — 60,5 млн грн; КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" — 236,4 млн грн.

Раніше повідомлялося, що відбудова сучасного корпусу лікарні "Охматдит" вартуватиме близько 396 мільйонів гривень. Проєктно-кошторисна документація наразі проходить експертизу, а тендер на капітальний ремонт сучасного корпусу оголосять на платформі Prozorro у першій половині травня.