За первый квартал НСЗУ оплатила медучреждениям более 41,3 млрд гривен: кто получил больше всего

За первый квартал 2025 года (по состоянию на 29 апреля) Национальная служба здоровья Украины ( НСЗУ ) уплатила свыше 41,3 млрд грн предоставлятелям экстренной, первичной и специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий. Больше всего средств было направлено на специализированную медицинскую помощь — 32,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.

Средства направили:

за экстренную медицинскую помощь — 2,6 млрд грн;

за первичную медицинскую помощь — 5,6 млрд грн;

за специализированную медицинскую помощь — 32,9 млрд грн.

Оплаты за предоставленные услуги получили 3 594 поставщика медицинских услуг, заключивших договор с НСЗУ по программе медицинских гарантий.

По форме собственности деньги были распределены следующим образом:

коммунальная — 2 117 заведений (36,0 млрд грн);

государственное — 62 заведения (3,3 млрд грн);

частная (без ФЛП) — 509 заведений (1,5 млрд грн);

ФЛП — 906 заведений (368,8 млн грн).

Какие медучреждения получили больше всего?

Медучреждения, получившие наибольшую сумму выплат от НСЗУ:

КНП "Львовское ТМО "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" — 544,1 млн грн; НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины — 406,8 млн грн; КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова" — 303,3 млн грн; КП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" — 60,5 млн грн; КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" — 236,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что в строительство современного корпуса больницы "Охматдет" будет стоить около 396 миллионов гривен. Проектно-сметная документация проходит экспертизу, а тендер на капитальный ремонт современного корпуса объявят на платформе Prozorro в первой половине мая.