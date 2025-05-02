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За первый квартал НСЗУ оплатила медучреждениям более 41,3 млрд гривен: кто получил больше всего
За первый квартал 2025 года (по состоянию на 29 апреля) Национальная служба здоровья Украины ( НСЗУ ) уплатила свыше 41,3 млрд грн предоставлятелям экстренной, первичной и специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий. Больше всего средств было направлено на специализированную медицинскую помощь — 32,9 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ.
Средства направили:
- за экстренную медицинскую помощь — 2,6 млрд грн;
- за первичную медицинскую помощь — 5,6 млрд грн;
- за специализированную медицинскую помощь — 32,9 млрд грн.
Оплаты за предоставленные услуги получили 3 594 поставщика медицинских услуг, заключивших договор с НСЗУ по программе медицинских гарантий.
По форме собственности деньги были распределены следующим образом:
коммунальная — 2 117 заведений (36,0 млрд грн);
государственное — 62 заведения (3,3 млрд грн);
частная (без ФЛП) — 509 заведений (1,5 млрд грн);
ФЛП — 906 заведений (368,8 млн грн).
Какие медучреждения получили больше всего?
Медучреждения, получившие наибольшую сумму выплат от НСЗУ:
- КНП "Львовское ТМО "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" — 544,1 млн грн;
- НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины — 406,8 млн грн;
- КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова" — 303,3 млн грн;
- КП "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" — 60,5 млн грн;
- КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" — 236,4 млн грн.
Ранее сообщалось, что в строительство современного корпуса больницы "Охматдет" будет стоить около 396 миллионов гривен. Проектно-сметная документация проходит экспертизу, а тендер на капитальный ремонт современного корпуса объявят на платформе Prozorro в первой половине мая.