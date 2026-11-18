Американская Nvidia больше не планирует поставлять в Китай чипы H200, хотя США разрешили их экспорт отдельным компаниям. Это ставит под угрозу передачу сотен тысяч уже изготовленных процессоров китайским технологическим гигантам.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Nvidia прекратила продажу

По словам финансового директора компании Колетт Кресс, по состоянию на 25 октября, Nvidia продала китайским клиентам лицензированных чипов поколения Hopper на $2,4 млрд. Однако в планах компании больше нет таких поставок.

"Наши рекомендации не включают в себя никаких лицензированных продуктов Hopper для центров обработки данных, и мы больше не поставляем лицензированные продукты Hopper для центров обработки данных в Китае", - заявила Кресс.

Она не объяснила причины остановки и не уточнила, является ли это решение окончательным.

История ограничений и лоббирования

Контроль за экспортом чипов США был введен в 2022 году. Впоследствии правила смягчились: в январе США разрешили рассматривать экспортные заявки на чипы H200 индивидуально. Решение было принято после саммита президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина, а также после лоббирования со стороны бывшего руководителя Nvidia Дженсена Хуанга.

Процессоры H200 производит на Тайване компания TSMC. Соглашение предусматривало 25% тариф на чипы, импортируемые в США перед отправкой в Китай. Одобрение на покупку H200 получили 10 китайских компаний, включая Alibaba, Tencent и ByteDance. За последние месяцы некоторые интернет-компании Китая приобрели около 10 000 H200.

Позиция Пекина

Пекин ввел свои ограничения на импорт H200 для уменьшения зависимости от американских технологий. Из-за отсутствия разрешения со стороны властей КНР на ввоз в настоящее время около 600 000 микросхем H200 хранятся на складах в Гонконге в ожидании отправки в материковую часть страны.

Напомним, китайские технологические компании ByteDance, Alibaba и Tencent заказали более 3 миллионов новых чипов Nvidia общей стоимостью более 35 миллиардов долларов.