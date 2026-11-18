Американська Nvidia більше не планує постачати до Китаю чипи H200, хоча США дозволили їхній експорт окремим компаніям. Це ставить під загрозу передачу сотень тисяч вже виготовлених процесорів китайським технологічним гігантам.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Nvidia припинила продаж

За словами фінансової директорки компанії Колетт Кресс, станом на 25 жовтня, Nvidia продала китайським клієнтам ліцензованих чипів покоління Hopper на $2,4 млрд. Однак у планах компанії більше немає таких поставок.

"Наші рекомендації не включають жодних ліцензованих продуктів Hopper для центрів обробки даних, і ми більше не постачаємо ліцензовані продукти Hopper для центрів обробки даних у Китаї", – заявила Кресс.

Вона не пояснила причин зупинки та не уточнила, чи є це рішення остаточним.

Історія обмежень та лобіювання

Контроль за експортом чипів США запровадили у 2022 році. Згодом правила пом'якшили: у січні США дозволили розглядати експортні заявки на чипи H200 індивідуально. Рішення ухвалили після саміту президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, а також після лобіювання з боку колишнього керівника Nvidia Дженсена Хуанга.

Процесори H200 виготовляє на Тайвані компанія TSMC. Угода передбачала 25% тариф на чипи, які імпортувалися до США перед відправкою до Китаю. Схвалення на купівлю H200 отримали 10 китайських компаній, серед яких Alibaba, Tencent та ByteDance. За останні місяці окремі інтернет-компанії Китаю придбали близько 10 000 H200.

Позиція Пекіна

Пекін запровадив власні обмеження на імпорт H200 для зменшення залежності від американських технологій. Через відсутність дозволу з боку влади КНР на ввезення наразі близько 600 000 мікросхем H200 зберігаються на складах у Гонконзі в очікуванні відправлення до материкової частини країни.

Нагадаємо, китайські технологічні компанії ByteDance, Alibaba та Tencent замовили понад 3 мільйони нових чипів Nvidia загальною вартістю понад 35 мільярдів доларів.