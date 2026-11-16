США посилюють обмеження на доступ Китаю до передових чипів штучного інтелекту

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила нові обмеження, спрямовані на скорочення доступу Китаю до передових чипів для штучного інтелекту, зокрема виробництва Nvidia.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Нові правила стосуються експорту американських чипів до закордонних центрів обробки даних у таких країнах, як Малайзія, Таїланд, Сінгапур, Індонезія та Бразилія. Саме через такі майданчики китайські компанії можуть отримувати віддалений доступ до потужних обчислювальних ресурсів для навчання моделей штучного інтелекту.

Відтепер компанії в цих країнах повинні отримувати експортні ліцензії США на постачання найсучасніших чипів. Таким чином Вашингтон намагається запобігти обходу чинних обмежень через треті країни та незаконному перенаправленню американських технологій до Китаю.

У Міністерстві торгівлі США пояснили, що нові правила мають закрити можливості для обходу експортного контролю через віддалений доступ до обчислювальних потужностей закордонних дата-центрів.

Запровадження обмежень відбувається на тлі посилення тиску на міністра торгівлі США Говарда Лутніка через недостатньо жорсткий контроль за експортом передових технологій до Китаю. Раніше з'являлися повідомлення про можливе незаконне постачання чипів Nvidia до КНР.

Водночас рішення Вашингтона збіглося з підготовкою Дональда Трампа до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Американський президент вирушив до Китаю для переговорів, на тлі яких технологічне протистояння між двома країнами залишається одним із ключових питань.

Нагадаємо, Японія інвестує до 21 мільярда доларів у будівництво двох заводів із виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк, які перебуватимуть у спільній власності уряду США та японської сторони й управлятимуться компанією "GlobalFoundries".