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США усиливают ограничения на доступ Китая к передовым чипам искусственного интеллекта

чипы
США ограничат доступ Китая к чипам ИИ через третьи страны / Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые ограничения, направленные на сокращение доступа Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта, в частности производства Nvidia.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Новые правила касаются экспорта американских чипов в зарубежные центры обработки данных в таких странах, как Малайзия, Таиланд, Сингапур, Индонезия и Бразилия. Именно через такие площадки китайские компании могут получать удалённый доступ к мощным вычислительным ресурсам для обучения моделей искусственного интеллекта.

Теперь компании в этих странах должны получать экспортные лицензии США на поставку самых современных чипов. Таким образом Вашингтон пытается предотвратить обход действующих ограничений из-за третьих стран и незаконного перенаправления американских технологий в Китай.

В Министерстве торговли США пояснили, что новые правила должны закрыть возможности для обхода экспортного контроля из-за удаленного доступа к вычислительным мощностям зарубежных дата-центров.

Введение ограничений происходит на фоне усиления давления на министра торговли США Говарда Лутника из-за недостаточно жесткого контроля за экспортом передовых технологий в Китай. Ранее появлялись сообщения о возможной незаконной поставке чипов Nvidia в КНР.

В то же время, решение Вашингтона совпало с подготовкой Дональда Трампа к встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. Американский президент отправился в Китай для переговоров, на фоне которых технологическое противостояние между двумя странами остается одним из ключевых вопросов.

Напомним, Япония инвестирует до 21 миллиарда долларов в строительство двух заводов по производству полупроводников в штате Нью-Йорк, которые будут находиться в общей собственности правительства США и японской стороны и управляться компанией "GlobalFoundries".

Автор:
Татьяна Ковальчук

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