Обновлена зона свободной торговли: о чем договорились Украина и ЕС

Европейская комиссия и Украина завершили переговоры по обновлению соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ПВЗСТ). Новые условия подразумевают постепенное приближение Украины к стандартам ЕС, возможность защитных мер и ограниченное расширение доступа для чувствительных товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Суспільне со ссылкой на прессрелиз.

Обновлено соглашение о торговле с ЕС

Ключевые принципы обновленного торгового соглашения между Украиной и ЕС:

Равные условия конкуренции. Украина будет постепенно адаптировать свое производство к стандартам Евросоюза — в частности, в сфере защиты животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов. Предусмотрена ежегодная отчетность о прогрессе в этих направлениях. Механизм защиты внутреннего рынка. Обе стороны будут иметь право вводить временные ограничения, если импорт определенных товаров будет наносить ущерб национальным рынкам. В случае ЕС решения могут быть приняты как на общеевропейском уровне, так и на уровне отдельных стран-членов. Расширение торговых возможностей. Обновленное соглашение обеспечивает расширение доступа к рынкам с учетом интересов обеих сторон. Для отдельных чувствительных сельскохозяйственных товаров (таких как сахар, птица, яйца, пшеница, кукуруза, мед) — доступ увеличен незначительно. Для других позиций условия улучшены для взаимной выгоды.

Стороны согласились изучить возможности поддержки украинского экспорта на традиционных рынках третьих стран, а также проанализировать достижения в сфере экономической интеграции и дальнейшие перспективы евроинтеграционного курса Украины.

Еврокомиссар по торговой и экономической безопасности ЕС Марош Шефчович отметил, что товарооборот между Украиной и Евросоюзом в 2024 году достиг около 67 миллиардов евро — против 26 миллиардов в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинской агропродукции, а из-за новых условий торговли после завершения "экономического безвиза" украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро.

В то же время, 8 мая 2025 года Европарламент проголосовал за продолжение действия торговых преференций для определенных украинских товаров – отмена пошлин и квот на железо и сталь до июня 2028 года.