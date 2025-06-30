Оновлена зона вільної торгівлі: про що домовились Україна та ЄС

Європейська комісія та Україна завершили переговори щодо оновлення угоди про Поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). Нові умови передбачають поступове наближення України до стандартів ЄС, можливість захисних заходів та обмежене розширення доступу для чутливих товарів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Суспільне з посиланням на пресреліз.

Оновлена угода про торгівлю з ЄС

Ключові принципи оновленої торговельної угоди між Україною та ЄС:

Рівні умови конкуренції. Україна поступово адаптуватиме своє виробництво до стандартів Євросоюзу — зокрема в сферах захисту тварин, використання пестицидів і ветеринарних препаратів. Передбачено щорічне звітування про прогрес у цих напрямах. Механізм захисту внутрішнього ринку. Обидві сторони матимуть право запроваджувати тимчасові обмеження, якщо імпорт певних товарів завдаватиме шкоди національним ринкам. У випадку ЄС рішення можуть ухвалювати як на загальноєвропейському рівні, так і на рівні окремих країн-членів. Розширення торговельних можливостей. Оновлена угода забезпечує розширення доступу до ринків з урахуванням інтересів обох сторін. Для окремих чутливих сільськогосподарських товарів (як-от цукор, птиця, яйця, пшениця, кукурудза, мед) — доступ збільшено незначно. Для інших позицій — умови покращено для взаємної вигоди.

Сторони погодилися дослідити можливості підтримки українського експорту на традиційних ринках третіх країн, а також проаналізувати досягнення у сфері економічної інтеграції та подальші перспективи євроінтеграційного курсу України.

Єврокомісар з питань торговельної та економічної безпеки ЄС Марош Шефчович зазначив, що товарообіг між Україною та Євросоюзом у 2024 році досяг близько 67 мільярдів євро — проти 26 мільярдів у 2016 році.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія планує різко скоротити імпорт української агропродукції, а через нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" український бюджет втратить 3,5 млрд євро.

Водночас 8 травня 2025 року Європарламент проголосував за продовження дії торговельних преференцій для певних українських товарів – скасування мит і квот на залізо та сталь до червня 2028 року.