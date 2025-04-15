Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,07

EUR

47,03

+0,11

Наличный курс:

USD

40,98

40,87

EUR

46,81

46,50

ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Обществам в прифронтовых регионах правительство выделило 1,8 млрд грн: на что потратят средства

заседание Кабмина
Кабмин выделил финансовую помощь прифронтовым общинам. / Правительственный портал

Сегодня, 15 апреля, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 180 общинам в девяти прифронтовых регионах 1,8 млрд грн, которые пойдут на срочные нужды. В частности, благодаря этим средствам будут построены укрытия и проведены аварийно-восстановительные работы после российских обстрелов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Финансовую поддержку получат общины восьми регионов Украины: Харьковщины, Сумщины, Донбасса, Луганщины, Херсонщины Николаевщины, Днепровщины и Запорожья.

Средства пойдут на самые неотложные нужды:

  • аварийно-восстановительные работы после обстрелов;
  • строительство укрытий;  
  • закупку спецтехники для коммунальных предприятий;  
  • ремонт критической инфраструктуры – сетей тепла и газа.

"Мы подставляем плечо тем нашим общинам, которые в этом нуждаются больше всего", — отметил Шмигаль.

Решение принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в этом году правительство планирует установить 280 новых установок и более 140 модульных котельных для поддержки местных властей.

Автор:
Татьяна Ковальчук