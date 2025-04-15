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Обществам в прифронтовых регионах правительство выделило 1,8 млрд грн: на что потратят средства
Сегодня, 15 апреля, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 180 общинам в девяти прифронтовых регионах 1,8 млрд грн, которые пойдут на срочные нужды. В частности, благодаря этим средствам будут построены укрытия и проведены аварийно-восстановительные работы после российских обстрелов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Финансовую поддержку получат общины восьми регионов Украины: Харьковщины, Сумщины, Донбасса, Луганщины, Херсонщины Николаевщины, Днепровщины и Запорожья.
Средства пойдут на самые неотложные нужды:
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аварийно-восстановительные работы после обстрелов;
- строительство укрытий;
- закупку спецтехники для коммунальных предприятий;
- ремонт критической инфраструктуры – сетей тепла и газа.
"Мы подставляем плечо тем нашим общинам, которые в этом нуждаются больше всего", — отметил Шмигаль.
Решение принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.
Напомним, в этом году правительство планирует установить 280 новых установок и более 140 модульных котельных для поддержки местных властей.