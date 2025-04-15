Обществам в прифронтовых регионах правительство выделило 1,8 млрд грн: на что потратят средства

Сегодня, 15 апреля, Кабинет министров Украины принял решение о выделении 180 общинам в девяти прифронтовых регионах 1,8 млрд грн, которые пойдут на срочные нужды. В частности, благодаря этим средствам будут построены укрытия и проведены аварийно-восстановительные работы после российских обстрелов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Финансовую поддержку получат общины восьми регионов Украины: Харьковщины, Сумщины, Донбасса, Луганщины, Херсонщины Николаевщины, Днепровщины и Запорожья.

Средства пойдут на самые неотложные нужды:

аварийно-восстановительные работы после обстрелов;



строительство укрытий;

строительство укрытий; закупку спецтехники для коммунальных предприятий;

ремонт критической инфраструктуры – сетей тепла и газа.

"Мы подставляем плечо тем нашим общинам, которые в этом нуждаются больше всего", — отметил Шмигаль.

Решение принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, в этом году правительство планирует установить 280 новых установок и более 140 модульных котельных для поддержки местных властей.