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Громадам у прифронтових регіонах уряд виділив 1,8 млрд грн: на що витратять кошти

засідання Кабміну
Кабмін виділив фінансову допомогу прифронтовим громадам. / Урядовий портал

Сьогодні, 15 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 180 громадам у дев’яти прифронтових регіонах 1,8 млрд грн, які підуть на нагальні потреби. Зокрема, завдяки цим коштам будуть побудовані укриття та проведені аварійно-відновлювальні роботи після російських обстрілів.  

Про це повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

Фінансову підтримку отримають громади восьми регіонів України: Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини Миколаївщини, Дніпровщини та Запоріжжя.

Кошти підуть на найнагальніші потреби:

  • аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;
  • будівництво укриттів; 
  • закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств; 
  • ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.

"Ми підставляємо плече тим нашим громадам, які цього потребують найбільше", — зазначив Шмигаль.

Рішення ухвалено за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, цього року уряд планує встановити 280 нових установок та понад 140 модульних котелень для підтримки місцевої влади.

Автор:
Тетяна Ковальчук