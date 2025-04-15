Громадам у прифронтових регіонах уряд виділив 1,8 млрд грн: на що витратять кошти

Сьогодні, 15 квітня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 180 громадам у дев’яти прифронтових регіонах 1,8 млрд грн, які підуть на нагальні потреби. Зокрема, завдяки цим коштам будуть побудовані укриття та проведені аварійно-відновлювальні роботи після російських обстрілів.

Про це повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

Фінансову підтримку отримають громади восьми регіонів України: Харківщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Херсонщини Миколаївщини, Дніпровщини та Запоріжжя.

Кошти підуть на найнагальніші потреби:

аварійно-відновлювальні роботи після обстрілів;



будівництво укриттів;

будівництво укриттів; закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;

ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.

"Ми підставляємо плече тим нашим громадам, які цього потребують найбільше", — зазначив Шмигаль.

Рішення ухвалено за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, цього року уряд планує встановити 280 нових установок та понад 140 модульних котелень для підтримки місцевої влади.