Відновлення України: уряд виділив ще 1,28 мільярда гривень на завершення проєктів відбудови

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення більше ніж 1,28 мільярда гривень на завершення у 2025 році 23 проєктів відбудови. Серед них – житло, школи, лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

У відомстві уточнили, що кошти надійдуть у Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Кошти будуть спрямовані на об'єкти, чиє будівництво стартувало протягом 2023-2024 років. До переліку об'єктів, що підлягають завершенню, входять 20 багатоквартирних житлових будівель, з розподілом за регіонами:

Запорізька область – 6 одиниць;

Київська область – 11 одиниць;

Одеська область – 1 одиниця;

Сумська область – 2 одиниці.

Також кошти підуть на добудову медичного закладу в Сумській області та двох освітніх об’єктів у Чернігівській області.

Усі ці будівлі були пошкоджені внаслідок повномасштабної війни, яку розв’язала росія. Завершення робіт дозволить людям повернутися до власних домівок, а громадам — отримати доступ до базових послуг.

Програма відновлення України

Програма відновлення України є частиною реформи публічних інвестицій, яка спрямована на відновлення критично важливої інфраструктури та покращення якості життя в громадах, що постраждали від війни та прийняли значну кількість внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, уряд затвердив рішення, які дозволяють залучити 350 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи, а також Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для продовження реалізації "Програми відновлення України ІІІ" та проєкту “Відновлення водопостачання і водовідведення України”.

Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.