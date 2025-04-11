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Восстановление Украины: правительство выделило еще 1,28 миллиарда гривен на завершение проектов отстройки
Кабинет Министров принял решение о выделении более 1,28 миллиарда гривен на завершение в 2025 году 23 проектов восстановления. Среди них – жилье, школы, больницы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
В ведомстве уточнили, что средства поступят в Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Средства будут направлены на объекты, чье строительство стартовало в течение 2023-2024 годов. В перечень объектов, подлежащих завершению, входят 20 многоквартирных жилых зданий с распределением по регионам:
- Запорожская область – 6 единиц;
- Киевская область – 11 единиц;
- Одесская область – 1 единица;
- Сумская область – 2 единицы.
Также средства пойдут на достройку медицинского учреждения Сумской области и двух образовательных объектов в Черниговской области.
Все эти здания были повреждены в результате полномасштабной войны, которую развязала россия. Завершение работ позволит людям вернуться в свои дома, а общинам — получить доступ к базовым услугам.
Программа восстановления Украины
Программа восстановления Украины является частью реформы публичных инвестиций, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры и улучшение качества жизни в общинах, пострадавших от войны и принявших значительное количество внутренне перемещенных лиц.
Напомним, правительство утвердило решения, позволяющие привлечь 350 миллионов евро от Банка развития Совета Европы, а также Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для продолжения реализации "Программы восстановления Украины ІІІ" и проекта "Восстановление водоснабжения и водоотведения Украины".
Украине для восстановления в течение следующего десятилетия понадобится 524 миллиарда долларов. Эта сумма почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны на 2024 год и выше предыдущей оценки в прошлом году в 486 млрд долларов. В результате разрушений было повреждено или уничтожено 13% жилищного фонда, что составляет 2,5 миллиона домохозяйств.