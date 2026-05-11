Общины Украины увеличили доходы: больше денег принесли налоги

В январе-апреле 2026 года налогоплательщики направили в местные бюджеты более 180,6 млрд грн. Это на 15,5% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы Украины Леси Карнаух.

Наибольшим источником заполнения местных бюджетов остается налог на доходы физических лиц. За четыре месяца общины получили от НДФЛ 104,7 млрд грн, что на 19,4% больше, чем в прошлом.

Среди других ключевых источников поступлений — единый налог, который принес 31,4 млрд. грн. (+9,5%), налог на имущество — 20,8 млрд. грн. (+14,5%) и налог на прибыль предприятий — 12,3 млрд. грн. (+3,9%).

Также выросли поступления от туристического сбора – до 112 млн грн, что на 13% больше в годовом исчислении. Плата за места для парковки транспортных средств увеличилась на 12,3% - до 73,5 млн грн.

В ГНС отмечают, что рост налоговых поступлений свидетельствует об экономической устойчивости общин, официальной занятости населения и стабильной работе бизнеса.

В итоге увеличение доходов местных бюджетов создает дополнительные возможности для финансирования инфраструктуры, социальных программ и работы коммунальных служб.

В первом квартале 2026 года общая сумма поступлений в местные бюджеты составила 132,8 млрд грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 15%.