Громади України збільшили доходи: найбільше грошей принесли податки

У січні–квітні 2026 року платники податків спрямували до місцевих бюджетів понад 180,6 млрд грн. Це на 15,5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення виконувачки обов’язків голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух.

Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За чотири місяці громади отримали від ПДФО 104,7 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж торік.

Серед інших ключових джерел надходжень — єдиний податок, який приніс 31,4 млрд грн (+9,5%), податок на майно — 20,8 млрд грн (+14,5%) та податок на прибуток підприємств — 12,3 млрд грн (+3,9%).

Також зросли надходження від туристичного збору — до 112 млн грн, що на 13% більше у річному вимірі. Плата за місця для паркування транспортних засобів збільшилася на 12,3% — до 73,5 млн грн.

У ДПС зазначають, що зростання податкових надходжень свідчить про економічну стійкість громад, офіційну зайнятість населення та стабільну роботу бізнесу.

У підсумку, збільшення доходів місцевих бюджетів створює додаткові можливості для фінансування інфраструктури, соціальних програм та роботи комунальних служб.

Загалом, у першому кварталі 2026 року загальна сума надходжень до місцевих бюджетів склала 132,8 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник збільшився на 15 %.