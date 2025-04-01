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Объявлен конкурс на трех новых членов НКРЭКУ
Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 1 апреля объявила конкурс на три вакантных должности. Документы кандидатов будут приниматься до 16 мая 2025 года включительно.
Об этом сообщает "Энергореформа".
Согласно решению комиссии, документы на конкурс принимаются со 2 апреля по 16 мая 2025 включительно. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы проводить оценку кандидатов путем собеседования.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля 2020 утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация была применена к члену комиссии Елене Антоновой. За ней последовала ротация Оксаны Кривенко (до 1 июля 2021 года), далее – Алексея Магды (до 1 июля 2023 года). Ольга Бабий и Дмитрий Коваленко пошли на ротацию 1 июля 2024, а после этого идут Руслан Кайдаш и Валерий Тарасюк (1 июля 2025).
Конкурс объявляется за три месяца до истечения срока полномочий того или иного члена регулятора. Сейчас в комиссии 6 членов вместо предусмотренных 7 – председатель Юрий Власенко, а также Константин Ущаповский, Руслан Кайдаш, Валерий Тарасюк, Александр Формагей, Руслан Слободян.
В конце мая 2023 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ избрала двух кандидатов на должность члена регулятора – Александра Косянчука и Михаила Бно-Айриана, но правительство так и не определилось с выбором.
"Юридически обоснование отмены результатов конкурса 2023 года не предоставляли. Законом это не предусмотрено", — прокомментировала сегодняшнее решение объявить конкурс на три вакантных поста Светлана Голикова, экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ.
Напомним, во время закрытого заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 02 августа 2024 года, путем тайного голосования был избран новый глава комиссии. Им стал Юрий Власенко.