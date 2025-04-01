Объявлен конкурс на трех новых членов НКРЭКУ

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должности членов Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 1 апреля объявила конкурс на три вакантных должности. Документы кандидатов будут приниматься до 16 мая 2025 года включительно.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает "Энергореформа".

Согласно решению комиссии, документы на конкурс принимаются со 2 апреля по 16 мая 2025 включительно. Члены комиссии проголосовали за то, чтобы проводить оценку кандидатов путем собеседования.



Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля 2020 утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация была применена к члену комиссии Елене Антоновой. За ней последовала ротация Оксаны Кривенко (до 1 июля 2021 года), далее – Алексея Магды (до 1 июля 2023 года). Ольга Бабий и Дмитрий Коваленко пошли на ротацию 1 июля 2024, а после этого идут Руслан Кайдаш и Валерий Тарасюк (1 июля 2025).

Конкурс объявляется за три месяца до истечения срока полномочий того или иного члена регулятора. Сейчас в комиссии 6 членов вместо предусмотренных 7 – председатель Юрий Власенко, а также Константин Ущаповский, Руслан Кайдаш, Валерий Тарасюк, Александр Формагей, Руслан Слободян.

В конце мая 2023 года конкурсная комиссия по отбору кандидатов в члены НКРЭКУ избрала двух кандидатов на должность члена регулятора – Александра Косянчука и Михаила Бно-Айриана, но правительство так и не определилось с выбором.

"Юридически обоснование отмены результатов конкурса 2023 года не предоставляли. Законом это не предусмотрено", — прокомментировала сегодняшнее решение объявить конкурс на три вакантных поста Светлана Голикова, экс-секретарь конкурсной комиссии НКРЭКУ.

Напомним, во время закрытого заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 02 августа 2024 года, путем тайного голосования был избран новый глава комиссии. Им стал Юрий Власенко.