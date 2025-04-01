Оголошено конкурс на трьох нових членів НКРЕКП

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), 1 квітня оголосила конкурс на три вакантні посади. Документи кандидатів прийматимуться по 16 травня 2025 року включно.

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Про це повідомляє "Енергореформа".

Згідно з рішенням комісії, документи на конкурс приймаються з 2 квітня по 16 травня 2025 року включно. Члени комісії проголосували за те, щоб проводити оцінювання кандидатів шляхом співбесіди.



Президент України Володимир Зеленський 1 липня 2020 року затвердив схему ротації членів НКРЕКП до 2025 року. Згідно з указом №258, першою (до 1 липня 2020 року) ротація була застосована до члена комісії Олени Антонової. За нею була ротація Оксани Кривенко (до 1 липня 2021 року), далі – Олексія Магди (до 1 липня 2023 року). Ольга Бабій та Дмитро Коваленко пішли на ротацію 1 липня 2024 року, а після цього йдуть Руслан Кайдаш та Валерій Тарасюк (1 липня 2025 року).

Конкурс оголошується за три місяці до закінчення терміну повноважень того чи іншого члена регулятора. Зараз у комісії 6 членів замість передбачених 7 – голова Юрій Власенко, а також Костянин Ущаповський, Руслан Кайдаш, Валерій Тарасюк, Олександр Формагей, Руслан Слободян.

Наприкінці травня 2023 року конкурсна комісія з відбору кандидатів у члени НКРЕКП обрала двох кандидатів на посаду члена регулятора – Олександра Косянчука та Михайла Бно-Айріяна, але уряд так і не визначився з вибором.

"Юридично обґрунтування скасування результатів конкурсу 2023 не надавали. Законом це не передбачено", — прокоментувала сьогоднішнє рішення оголосити конкурс на три вакантні посади Світлана Голікова, екс-секретар конкурсної комісії НКРЕКП.

Нагадаємо, під час закритого засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 02 серпня 2024 року, шляхом таємного голосування було обрано нового голову комісії. Ним став Юрій Власенко.