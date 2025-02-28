Онкодиспансер в Киеве отремонтируют по невероятно высоким ценам: стоимость стройматериалов завышена в несколько раз

На капитальный ремонт хирургического корпуса Киевского областного онкологического диспансера, расположенного по улице Багговутовской в Киеве, потратят 223,68 млн грн.

Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Отмечается, что Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации 21 февраля по результатам тендера заказал ООО "Бцремсервис" капитальный ремонт хирургического корпуса областного онкологического диспансера в Киеве за 223,68 млн грн.

До конца года планируют выполнить комплекс работ, в том числе архитектурные, конструктивные, технологические и электротехнические решения, а также обустроить отопление, вентиляцию, водопровод, канализацию, системы связи, пожарную сигнализацию, оповещения о пожаре, огнезащите, медицинском газоснабжении, молниезащите и системе противодымной защиты.

Работы финансируются за счет ссуды Европейского инвестиционного банка в рамках проекта "Программа для восстановления Украины", а НДС покроют из местного бюджета.

Договорная цена динамична и включает 1,89 млн грн на дополнительные расходы по инфляции. На закупку оборудования и мебели предусмотрено 101,98 млн. грн., что составляет 46% от общей суммы договора.

В смете наибольшая сумма в 8,25 млн. грн приходится на неизвестные медицинские сэндвич-панели с полимерным покрытием, 52 мм, по 15 388 грн/кв. м. Недавно ГП "Архитектурно строительный инжиниринг" для реконструкции приемного отделения хирургического корпуса Винницкой областной клинической больницы им. М.И. Пирогова заказывала сэндвич панели для фальш-ригеля по 7473 грн/кв. м, что вдвое дешевле. Военная часть А4152 заказывала стеновые сэндвич панели Pir Ral 9006/9003 Т100 по 1 475 грн/кв. м, а "Хмельницктеплокоммунэнерго" стеновые сэндвич-панели ТПК 60 мм по 1 066 грн/кв. м.

Композит 4мм учли по 2 442 грн/кв. м. Группа компаний "AluOne" продает алюминиевые композитные панели Aluboard 1250×3200мм, толщиной 4 мм. 840 грн/кв. м, что втрое дешевле, а компания "Avers" предлагает композитные панели TNK Ecobond, 4 мм по 1 272 грн/кв. м, что вдвое дешевле.

Панели HPL учли по 4 075 грн/кв. м. Днепропетровская ОГА для строительства хирургического корпуса областной детской больницы заказывала плиты из HPL панелей в комплекте с крепежами по 2 596 грн/кв. м, что на 36% дешевле.

Фальцевые панели из жести с полимерным покрытием, шириной 320 мм, толщиной 0,5мм. 1 096 грн/кв. м. Магазин "Дом-Крита" продает фальцевую кровлю различных производителей по 110-271 грн/кв. м, что минимум в четыре раза дешевле, а другой магазин предлагает Кликфальц, 0,5 мм по 328-359 грн/кв. м, что втрое дешевле.

Как пишет издание, ориентировочная переплата по указанным позициям может составлять 8 млн. грн .

Фирма получила подряд без конкуренции, потому что на торги больше никто не пошел.

Кроме того, ООО "Бцремсервис" не отвечает установленному квалификационному критерию указанного тендера.

Департамент регионального развития Киевской облгосадминистрации временно возглавляет Олег Кравченко, уполномоченным лицом по вопросам закупок Александр Сидоренко.

ООО "Бцремсервис" зарегистрировано в Белой Церкви. Управляет компанией Владимир Тиницкий, а владельцем является Михаил Вовк.

Ранее "Следствие.Инфо" сообщало, что ООО "Бцремсервис" получило аванс от Бородянского поселкового совета на ремонт укрытие для детей на территории Дружнянской гимназии. Однако аудиторы во время проверки обнаружили, что на этой территории не было ни одного сооружения гражданской защиты, следовательно, ремонт не имел места. На самом деле, строители начали возводить неизвестный объект, не имея ни разрешительной, ни проектной документации. "Бцремсервис" по-прежнему упоминалась при завышении стоимости работ. Во время ремонта лицея в Киевской области компания завысила цену бетона в полтора раза.

Заметим, что в 2024 году почти 97% публичных закупок на строительство и восстановление Украины было проведено без конкуренции среди подрядчиков.