Названы самые масштабные тендеры 2024 года: кто больше всего заработал на государстве

Общая сумма крупнейших 120 публичных закупок (150 за вычетом 30 оборонных) в 2024 году составила почти 65 миллиардов гривен, свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl.

Их победителями стали 95 компаний, то есть некоторые из них победили в проанализированных тендерах по несколько раз. Наибольшее количество победителей этих закупок зарегистрировано в Киеве (44), Днепропетровской (14) и Одесской (11) областях. 19 победивших компаний связаны с 16 финансово-промышленными группами по классификации самой системы YouControl.

Предметом закупки в 40 процедурах на 30 миллиардов гривен (46% совокупной суммы) являлись нефтепродукты, топливо, электроэнергия и другие источники энергии. Еще 34 тендера на общую сумму 18,2 миллиарда гривен (28,1%) касались строительных и ремонтных работ.

При этом примечательно, что 7 из 10 самых дорогих тендеров-2024 касались именно категории строительства, ремонта и обслуживания дорог. Кроме того, весомая доля по сумме — 6,7 миллиарда гривен, или 10,3% — пришлась на 11 тендеров, касавшихся транспортных услуг.

Cамый дорогой в 2024 году лот в сумме 14,6 миллиарда гривен получило ООО "Энерго Сбыт Транс": это компания, участником которой является "Сбыт Энерджи ЛТД", которое в свою очередь принадлежит "Укрзализныце". Фактически речь идет о внутренней закупке в УЗ, поскольку заказчиком поставки электроэнергии был ее филиал "Центр обеспечения производства".

Также среди самых крупных — тендер на строительство сооружения для защиты основного электрооборудования Днестровской ГАЭС "Укргидроэнерго" на 4,2 миллиарда гривен, который выиграло предприятие "Элитбуд-1" (Житомир).

Среди самых дорогих закупок-2024 сразу на 3, 9 и 10 места в рейтинге попала компания "Автомагистраль-Юг". В общей сложности она стала победителем 4 из 120 проанализированных закупок на общую сумму 4,6 миллиарда гривен.

ООО "Ростдорстрой" (Одесса) выиграло 7-й по объему тендер на 1,2 миллиарда гривен. Кроме того, компания стала победителем еще двух закупок из выборке на общую сумму 1,3 миллиарда гривен.

В сотню самых дорогих проанализированных процедур вошла и закупка материалов для устройства дорожного покрытия на 190 миллионов гривен, победителем которой стало ООО "Паркинг+", которым полностью владеет "Ростдорстрой".

Победителем еще одного тендера на 1,2 миллиарда гривен стала другая компания из Одесской области — "БерезовкаАгроШляхБуд". В целом с 2001 года она стала победителем процедур публичных закупок на общую сумму более 24 миллиардов гривен.

Четвертое место в списке крупнейших (1,6 миллиарда гривен) занимает закупка тепловой энергии для отопления у коммунального предприятия "Лебединтеплоэнерго" (Сумская область) для Лебединского медицинского колледжа имени Ситенко. Примечательно, что это не только самый дорогой тендер для "Лебединтеплоэнерго" – но он составляет вообще почти всю сумму (1,7 миллиарда гривен), которую за последние 24 года КП получало через публичные закупки.

Кроме того, в Сумской области обнаружена еще одна миллиардная закупка — тендер на поставку электроэнергии для "Сумыоблэнерго" на 1,1 миллиарда гривен, который выиграла компания "Таргет Энерджи".

Также одним из крупнейших стал тендер на эксплуатационное содержание и текущий ремонт автодорог во Львовской области на сумму 1,5 миллиарда гривен, на котором победило ООО "Шляховик-Т".

Четыре тендера с одинаковой суммой 589 миллионов гривен (то есть почти на 2,4 миллиарда) пришлись на закупки "Укртрансгаза" у газоснабжающей компании "Нафтогаз Трейдинг" (обе входят в структуру НАК "Нафтогаз Украины").

Также четыре закупки – на общую сумму 1,4 миллиарда гривен – касались электроэнергии для компенсации технологических потерь четырех облэнерго из группы "ВС Энерджи Интернейшнл". Победителем стала компания "Трейд Энерджи Солюшн", которая, по данным СМИ, связана с ДТЭК Рината Ахметова.

Напомним также, что по данным аналитиков YouContol, с начала полномасштабной войны до ноября 2024 года в Украине провели тендеры, касающиеся укрытий, на 31 миллиард гривен, из чего почти четверть пришлось на Киев.