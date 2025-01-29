Названо наймасштабніші тендери 2024 року: хто найбільше заробив на державі

Загальна сума найбільших 120 публічних закупівель (150 за вирахуванням 30 оборонних) у 2024 році склала майже 65 мільярдів гривень, свідчать результати дослідження R&D центру YouControl.

Їхніми переможцями стали 95 компаній, тобто деякі з них перемогли в проаналізованих тендерах по кілька разів. Найбільша кількість переможців цих закупівель зареєстровано в Києві (44), Дніпропетровській (14) та Одеській (11) областях. 19 компаній-переможців пов’язані з 16 фінансово-промисловими групами за класифікацією самої системи YouControl.

Предметом закупівлі 40 процедур на 30 мільярдів гривень (46% сукупної суми) були нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії. Ще 34 тендери на загальну суму 18,2 мільярда гривень (28,1%) стосувались будівельних та ремонтних робіт.

При цьому примітно, що 7 з 10 найдорожчих тендерів-2024 стосувалися саме категорії будівництва, ремонту та обслуговування доріг. Крім того, вагома частка за сумою - 6,7 мільярда гривень, або 10,3% - припала на 11 тендерів щодо транспортних послуг.

Переможцем найдорожчого у 2024 році лоту в сумі 14,6 мільярда гривень стало ТОВ "Енерго Збут Транс": це компанія, учасником якої є "Збут Енерджи ЛТД", яке в свою чергу належить "Укрзалізниці". Фактично йдеться про внутрішню закупівлю в УЗ, оскільки замовником постачання електроенергії була її філія "Центр забезпечення виробництва".

Також серед найбільших - тендер на будівництво споруди для захисту основного електрообладнання Дністровської ГАЕС "Укргідроенерго" на 4,2 мільярда гривень, який виграло підприємство "Елітбуд-1" (Житомир).

Серед найдорожчих закупівель-2024, одразу на 3, 9 та 10 місця в рейтингу потрапила компанія "Автомагістраль-Південь". В цілому вона стала переможцем 4 зі 120 проаналізованих закупівель на загальну суму 4,6 мільярда гривень.

ТОВ "Ростдорстрой" (Одеса) виграло 7-й за обсягом тендер на 1,2 мільярда гривень. Крім того, компанія стала переможцем ще двох закупівель з вибірки на загальну суму 1,3 мільярда гривень.

До сотні найдорожчих проаналізованих процедур увійшла й закупівля матеріалів для влаштування дорожнього покриття на 190 мільйонів гривень, переможцем якої стало ТОВ "Паркінг+", яким повністю володіє "Ростдорстрой".

Переможцем ще одного тендеру на 1,2 мільярда гривень стала ще одна компанія з Одещини — "БерезівкаАгроШляхБуд". Загалом з 2001 року вона стала переможцем процедур публічних закупівель на загальну суму вже понад 24 мільярда гривень.

Четверте місце в списку найбільших (1,6 мільярда гривень) посідає закупівля теплової енергії для опалення у комунального підприємства "Лебединтеплоенерго" (Сумська область) для Лебединського медичного коледжу імені Ситенка. Примітно, що це не тільки найдорожчий тендер для "Лебединтеплоенерго" - він становить майже всю суму (1,7 мільярда гривень), яку за останні 24 роки КП отримувало через публічні закупівлі.

Крім того, в Сумській області виявлено ще одну мільярдну закупівлю - тендер на постачання електроенергії для "Сумиобленерго" на 1,1 мільярда гривень, який виграла компанія "Таргет Енерджі".

Ще одним серед найбільших став тендер на на експлуатаційне утримання та поточний ремонт автодоріг у Львівської області на суму 1,5 мільярда гривень, на якому перемогло ТОВ "Шляховик-Т".

Чотири тендери з однаковою сумою 589 мільйонів гривень (тобто загалом майже 2,4 мільярда) припало на закупівлі "Укртрансгазу" в газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" (обидві входять до структури НАК "Нафтогаз України").

Також чотири закупівлі - на загальну суму 1,4 мільярда гривень - стосувалися електроенергії для компенсації технологічних втрат чотирма обленерго з групи "ВС Енерджі Інтернейшнл". Переможцем стала компанія "Трейд Енерджі Солюшн", яка, за даними ЗМІ, пов'язана з ДТЕК Ріната Ахметова.

Нагадаємо також, що за даними аналітиків YouContol, з початку повномасштабної війни до листопада 2024 року в Україні провели тендерів, які стосувалися укриттів, на 31 мільярд гривень, з чого майже чверть припало на Київ.