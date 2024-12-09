За три квартали в Україні законтрактували дорожні роботи лише на 52 мільярди гривень: хто у лідерах

У січні-вересні в Україні, згідно даних у системі Prozorro, було укладено 8968 договорів на проведення дорожніх робіт на суму 52,2 мільярда гривень, повідомляє проєкт Dozorro.

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Зокрема, на експлуатаційне утримання доріг, що включає поточний догляд за дорогами, прибирання снігу, латання ям, утримання узбіччя тощо, пішло 39,48 мільярда гривень (укладено 2685 контрактів).

Сума угод на капітальний ремонт та будівництво склали 7,23 мільярда гривень (336 контрактів), на поточний ремонт - ще 5,49 мільярда (але за кількістю контрактів це більшість - 5950). Основними замовниками цих робіт є регіональні служби відновлення та розвитку інфраструктури (підрозділи колишнього "Укравтодору") та обласні державні адміністрації.

Очікувана ж вартість усіх дорожніх закупівель була більшою - 59,7 мільярда гривень, з чого відкриті торги з особливостями склали 56,7 мільярда гривень, а робіт на 2,9 мільярда було законтрактувано напряму (здебільшого це допорогові закупівлі на дрібний ремонт). Також на 25 мільйонів гривень було проведено спрощених закупівель.

Фінансування доріг значно зменшилося

Зазначається, що в цьому році дорожні закупівлі були значно меншими за обсягом, ніж в мирні роки. Так, у 2021 році, тільки "Укравтодор" уклав угод на 304,76 мільярда гривень, зокрема на середній і капітальний ремонт доріг було спрямовано 260,85 мільярда гривень, а на експлуатаційне утримання - 43,91 мільярда.

У перший рік повномасштабного російського вторгнення, 2022-й на ремонт та обслуговування доріг лише структури "Укравтодору" та обладміністрації уклали договорів на загальну суму 95 мільярдів гривень. Однак у перший рік війни на Prozorro публікувалися не всі проведені закупівлі, тому ця сума, ймовірно, насправді є вищою.

У минулому ж році за перші три квартали було законтрактовано ремонту та обслуговування доріг на 81,8 мільярда гривень, тобто приблизно на 57% більше, ніж в нинішньому. Водночас торік більше половини суми договорів — майже 43 мільярда гривень - припало на поточний ремонт. Ще понад 20 мільярдів пішло на на капітальний ремонт та будівництво, решта — експлуатаційне утримання.

Однак слід нагадати, що у 2024 році всі кошти з дорожнього фонду України було перенаправлено на потреби оборони: йдеться про 94,7 мільярда гривень. Фінансування дорожньої галузі при цьому продовжується завдяки коштам цього фонду, не використаним у попередні роки; резервному фонду держбюджету; допомозі міжнародних організацій та країн-партнерів. Крім цього, роботи ведуться за кошти місцевих бюджетів.

Які регіони в лідерах

За сумою контрактів на дороги лідирує з показником 11,14 мільярда гривень Вінницька область. З них 10,4 мільярда гривень призначено на утримання 2 тисяч км доріг. Місцева служба відновлення та розвитку інфраструктури замовляла послуги на три роки — до червня 2027 року. Ці угоди є найдорожчими серед усіх контрактів на дороги цього року.

На другому місці - Харківська область з сумою 9,91 мільярда гривень. Найбільшим замовником є обласна служба відновлення та розвитку інфраструктури, яка уклала угоди на трирічне утримання доріг на 6,3 мільярда гривен. Ще на 765,8 мільйон гривень замовив поточні ремонти департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міськради.

До трійки лідерів увійшла й Одеська область з показником 4,47 мільярда гривень. Найбільший замовник — також, відповідно, служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Вона замовила утримання обласних доріг на 4,3 мільярда гривень. Ці контракти передбачають надання послуг до кінця 2026 року.

Крім того, управління дорожнього господарства Одеської міськради та комунальне підприємство "Міські дороги" уклали угоди на поточні ремонтні роботи доріг комунальної власності на суму 229 мільйонів гривень.

Інфографіка: Dozorro

Найбільші дорожні підрядники

Найбільші контракти отримали три фірми, які вже упродовж декількох років є одними з найбільших ремонтників доріг в Україні. Загальна вартість договорів із ними складає половину від загальної суми.

Так, абсолютним лідером за укладеними контрактами стало ТОВ "ГК "Автострада": компанія Максима Шкіля підписала вісім угод на 13,6 мільярда гривень. Це 26% від усієї вартості договорів на дороги.

Найбільшими замовниками стали вже згадані служби відновлення та розвитку інфраструктури Вінницької області (10,18 мільярда гривень), Харківської, а також Житомирської областей.

Загалом цьогоріч компанія вже отримала замовлень на 30,9 мільярда гривень. Нагадаємо, що серед них - будівництво ділянки "зеленої" лінії київського метро, що йде на масив Виноградар, а також та водогін Хортиця (ДВС2) – Томаківка – Марганець. Минулого року компанія за цей же проміжок часу отримала замовлень на 12,4 мільярда гривень.

На другому місці за укладеними контрактами - ТОВ "Автомагістраль-Південь". Компанія домовилася про виконання 12 контрактів на майже 6,6 мільярда гривень, або 12,6% від усієї суми укладених угод в країні за дев'ять місяців.

У трійці її найбільших замовників - служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області (5,7 мільярда гривень), а також Київська та Одеська обласні служби.

Загалом компанія, власником якої є віцепрезидент Національної асоціації дорожників України Олександр Олександр, отримала в цьому році замовлень вже на 11,36 мільярда гривень, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума склала 20,6 мільярда гривень.

Третє місце за сумою укладених контрактів займає ТОВ "Ростдорстрой". Компанія підписала 19 угод на 4,7 мільярда гривень, тобто 9% від загальної суми.

Найбільшим замовником стала служба автодор відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області (1,33 мільярда гривень). Також "Ростдорстрой" отримав контракти в Одеській, Черкаській, Дніпропетровській, Херсонській та Харківській областях.

Компанія належить Юрію Шумахеру та Євгену Коновалову через австрійську Uttema AU GmbH. Загалом цьогоріч "Ростдорстрою" замовили роботи вже на 7 мільярдів гривень. Минулого року за такий самий період він отримала підрядів на майже втричі більше суму - 20,4 мільярда гривень.