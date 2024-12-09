За три квартала в Украине законтрактовали дорожные работы лишь на 52 миллиарда гривен: кто в лидерах

В январе-сентябре в Украине, согласно данным в системе Prozorro, было заключено 8968 договоров на проведение дорожных работ на сумму 52,2 миллиарда гривен, сообщает проект Dozorro.

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В частности, на эксплуатационное содержание дорог, включающее текущий уход за дорогами, уборку снега, латание ям и содержание обочин, ушло 39,48 миллиарда гривен (заключено 2685 контрактов).

Сумма сделок на капитальный ремонт и строительство составила 7,23 миллиарда гривен (336 контрактов), на текущий ремонт – еще 5,49 миллиарда (однако по количеству контрактов это большинство – 5950).

Основными заказчиками этих работ являются региональные службы восстановления и развития инфраструктуры (подразделения бывшего "Укравтодора") и областные государственные администрации.

Ожидаемая стоимость всех дорожных закупок была большей — 59,7 миллиарда гривен, из чего открытые торги с особенностями составили 56,7 миллиарда гривен, а работы на 2,9 миллиарда были законтрактованы напрямую (в основном это допороговые закупки на мелкий ремонт). Также на 25 миллионов гривен было проведено упрощенных закупок.

Финансирование дорог сильно сократилось

Отмечается, что в этом году объем дорожных закупок были значительно меньшим, чем в мирные годы. Так, в 2021 году, один лиш "Укравтодор" заключил сделок на 304,76 миллиарда гривен, в том числе на средний и капитальный ремонт дорог было направлено 260,85 миллиарда гривен, а на эксплуатационное содержание – 43,91 миллиарда.

В первый год полномасштабного российского вторжения, 2022-й, на ремонт и обслуживание дорог только структуры "Укравтодора" и обладминистрации заключили договоров на общую сумму 95 миллиардов гривен. Однако в первый год войны на Prozorro публиковались не все произведенные закупки, поэтому эта сумма, очевидно, в действительности выше.

В прошлом же году за первые три квартала было законтрактовано ремонтов и обслуживания дорог на 81,8 миллиарда гривен, то есть примерно на 57% больше, чем в нынешнем. В то же время в прошлом году более половины суммы договоров — почти 43 миллиарда гривен — пришлось на текущий ремонт. Еще более 20 миллиардов ушло на капитальный ремонт и строительство, остальное — на эксплуатационное содержание.

Однако следует напомнить, что в 2024 году все средства из дорожного фонда Украины были перенаправлены на нужды обороны: речь идет о 94,7 миллиарда гривен. Финансирование же дорожной отрасли продолжается благодаря средствам этого фонда, не использованным в предыдущие годы; резервному фонду госбюджета; а также помощи международных организаций и стран-партнеров. Кроме того, работы ведутся за средства местных бюджетов.

Какие регионы в лидерах

По сумме контрактов на дороги лидирует с показателем 11,14 миллиарда гривен Винницкая область. Из них 10,4 миллиарда гривен назначено на содержание 2 тысяч км дорог. Местная служба восстановления и развития инфраструктуры заказывала услуги на три года — до июня 2027 года. Эти соглашения являются самыми дорогими из всех контрактов на дороги в этом году.

На втором месте – Харьковская область с суммой 9,91 миллиарда гривен. Крупнейшим заказчиком является областная служба восстановления и развития инфраструктуры, заключившая соглашений на трехлетнее содержание дорог на 6,3 миллиарда гривен. Еще на 765,8 миллиона гривен заказал текущие ремонты департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

В тройку лидеров вошла и Одесская область с показателем 4,47 миллиарда гривен. Крупнейший заказчик также, соответственно, служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Она заказала содержание областных дорог на 4,3 миллиарда гривен. Эти контракты предусматривают предоставление услуг до конца 2026 года.

Кроме того, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета и коммунальное предприятие "Городские дороги" заключили соглашений на текущие ремонтные работы дорог коммунальной собственности на сумму 229 миллионов гривен.

Инфографика: Dozorro

Крупнейшие дорожные подрядчики

Самые большие контракты получили три фирмы, которые уже несколько лет являются одними из крупнейших ремонтников дорог в Украине. Общая стоимость договоров с ними составляет половину общей суммы.

Так, абсолютным лидером по заключенным контрактам стало ООО "ГК "Автострада": компания Максима Шкиля подписала восемь соглашений на 13,6 миллиарда гривен, что составляет 26% от всей стоимости договоров на дороги.

Крупнейшими заказчиками стали уже упомянутые службы восстановления и развития инфраструктуры Винницкой (10,18 миллиарда гривен), Харьковской, а также Житомирской областей.

Всего в этом году компания уже получила заказы на 30,9 миллиарда гривен. Напомним, что среди них — строительство участка "зеленой" линии киевского метро, идущего на массив Виноградарь, а также водопровод Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец. В прошлом году компания за этот же промежуток времени получила заказы на 12,4 миллиарда гривен.

На втором месте по заключенным контрактам – ООО "Автомагистраль-Юг". Компания договорилась о выполнении 12 контрактов почти на 6,6 миллиарда гривен, или 12,6% от всей суммы заключенных соглашений в стране за девять месяцев.

В тройке крупнейших заказчиков — служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области (5,7 миллиарда гривен), а также Киевская и Одесская областные службы.

В целом компания, владельцем которой является вице-президент Национальной ассоциации дорожников Украины Александр Бойко, получила в этом году заказов уже на 11,36 миллиарда гривен, тогда как за аналогичный период в прошлом году эта сумма составила 20,6 миллиарда гривен.

Третье место по сумме заключенных контрактов занимает ООО "Ростдорстрой". Компания заключила 19 сделок на 4,7 миллиарда гривен, то есть 9% от общей суммы.

Крупнейшим заказчиком стала служба восстановления и развития инфраструктуры Николаевской области (1,33 миллиарда гривен). Также "Ростдорстрой" получил контракты в Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях.

Компания принадлежит Юрию Шумахеру и Евгению Коновалову через австрийскую Uttema AU GmbH. В этом году "Ростдорстрою" заказали работы уже на 7 миллиардов гривен. В прошлом году за такой же период он получил подрядов на почти втрое большую сумму — 20,4 миллиарда гривен.