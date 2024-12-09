- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
За три квартала в Украине законтрактовали дорожные работы лишь на 52 миллиарда гривен: кто в лидерах
В январе-сентябре в Украине, согласно данным в системе Prozorro, было заключено 8968 договоров на проведение дорожных работ на сумму 52,2 миллиарда гривен, сообщает проект Dozorro.
В частности, на эксплуатационное содержание дорог, включающее текущий уход за дорогами, уборку снега, латание ям и содержание обочин, ушло 39,48 миллиарда гривен (заключено 2685 контрактов).
Сумма сделок на капитальный ремонт и строительство составила 7,23 миллиарда гривен (336 контрактов), на текущий ремонт – еще 5,49 миллиарда (однако по количеству контрактов это большинство – 5950).
Основными заказчиками этих работ являются региональные службы восстановления и развития инфраструктуры (подразделения бывшего "Укравтодора") и областные государственные администрации.
Ожидаемая стоимость всех дорожных закупок была большей — 59,7 миллиарда гривен, из чего открытые торги с особенностями составили 56,7 миллиарда гривен, а работы на 2,9 миллиарда были законтрактованы напрямую (в основном это допороговые закупки на мелкий ремонт). Также на 25 миллионов гривен было проведено упрощенных закупок.
Финансирование дорог сильно сократилось
Отмечается, что в этом году объем дорожных закупок были значительно меньшим, чем в мирные годы. Так, в 2021 году, один лиш "Укравтодор" заключил сделок на 304,76 миллиарда гривен, в том числе на средний и капитальный ремонт дорог было направлено 260,85 миллиарда гривен, а на эксплуатационное содержание – 43,91 миллиарда.
В первый год полномасштабного российского вторжения, 2022-й, на ремонт и обслуживание дорог только структуры "Укравтодора" и обладминистрации заключили договоров на общую сумму 95 миллиардов гривен. Однако в первый год войны на Prozorro публиковались не все произведенные закупки, поэтому эта сумма, очевидно, в действительности выше.
В прошлом же году за первые три квартала было законтрактовано ремонтов и обслуживания дорог на 81,8 миллиарда гривен, то есть примерно на 57% больше, чем в нынешнем. В то же время в прошлом году более половины суммы договоров — почти 43 миллиарда гривен — пришлось на текущий ремонт. Еще более 20 миллиардов ушло на капитальный ремонт и строительство, остальное — на эксплуатационное содержание.
Однако следует напомнить, что в 2024 году все средства из дорожного фонда Украины были перенаправлены на нужды обороны: речь идет о 94,7 миллиарда гривен. Финансирование же дорожной отрасли продолжается благодаря средствам этого фонда, не использованным в предыдущие годы; резервному фонду госбюджета; а также помощи международных организаций и стран-партнеров. Кроме того, работы ведутся за средства местных бюджетов.
Какие регионы в лидерах
По сумме контрактов на дороги лидирует с показателем 11,14 миллиарда гривен Винницкая область. Из них 10,4 миллиарда гривен назначено на содержание 2 тысяч км дорог. Местная служба восстановления и развития инфраструктуры заказывала услуги на три года — до июня 2027 года. Эти соглашения являются самыми дорогими из всех контрактов на дороги в этом году.
На втором месте – Харьковская область с суммой 9,91 миллиарда гривен. Крупнейшим заказчиком является областная служба восстановления и развития инфраструктуры, заключившая соглашений на трехлетнее содержание дорог на 6,3 миллиарда гривен. Еще на 765,8 миллиона гривен заказал текущие ремонты департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.
В тройку лидеров вошла и Одесская область с показателем 4,47 миллиарда гривен. Крупнейший заказчик также, соответственно, служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. Она заказала содержание областных дорог на 4,3 миллиарда гривен. Эти контракты предусматривают предоставление услуг до конца 2026 года.
Кроме того, управление дорожного хозяйства Одесского горсовета и коммунальное предприятие "Городские дороги" заключили соглашений на текущие ремонтные работы дорог коммунальной собственности на сумму 229 миллионов гривен.
Крупнейшие дорожные подрядчики
Самые большие контракты получили три фирмы, которые уже несколько лет являются одними из крупнейших ремонтников дорог в Украине. Общая стоимость договоров с ними составляет половину общей суммы.
Так, абсолютным лидером по заключенным контрактам стало ООО "ГК "Автострада": компания Максима Шкиля подписала восемь соглашений на 13,6 миллиарда гривен, что составляет 26% от всей стоимости договоров на дороги.
Крупнейшими заказчиками стали уже упомянутые службы восстановления и развития инфраструктуры Винницкой (10,18 миллиарда гривен), Харьковской, а также Житомирской областей.
Всего в этом году компания уже получила заказы на 30,9 миллиарда гривен. Напомним, что среди них — строительство участка "зеленой" линии киевского метро, идущего на массив Виноградарь, а также водопровод Хортица (ДВС2) — Томаковка — Марганец. В прошлом году компания за этот же промежуток времени получила заказы на 12,4 миллиарда гривен.
На втором месте по заключенным контрактам – ООО "Автомагистраль-Юг". Компания договорилась о выполнении 12 контрактов почти на 6,6 миллиарда гривен, или 12,6% от всей суммы заключенных соглашений в стране за девять месяцев.
В тройке крупнейших заказчиков — служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области (5,7 миллиарда гривен), а также Киевская и Одесская областные службы.
В целом компания, владельцем которой является вице-президент Национальной ассоциации дорожников Украины Александр Бойко, получила в этом году заказов уже на 11,36 миллиарда гривен, тогда как за аналогичный период в прошлом году эта сумма составила 20,6 миллиарда гривен.
Третье место по сумме заключенных контрактов занимает ООО "Ростдорстрой". Компания заключила 19 сделок на 4,7 миллиарда гривен, то есть 9% от общей суммы.
Крупнейшим заказчиком стала служба восстановления и развития инфраструктуры Николаевской области (1,33 миллиарда гривен). Также "Ростдорстрой" получил контракты в Одесской, Черкасской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях.
Компания принадлежит Юрию Шумахеру и Евгению Коновалову через австрийскую Uttema AU GmbH. В этом году "Ростдорстрою" заказали работы уже на 7 миллиардов гривен. В прошлом году за такой же период он получил подрядов на почти втрое большую сумму — 20,4 миллиарда гривен.