Онкодиспансер у Києві відремонтують по неймовірно високих цінах: вартість будматеріалів завищена у декілька разів

На капітальний ремонт хірургічного корпусу Київського обласного онкологічного диспансеру, розташованого по вулиці Багговутівській у Києві, витратять 223,68 млн грн.

Про це повідомляє видання "Наші гроші" із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зазначається, що Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації 21 лютого за результатами тендеру замовив ТОВ "Бцремсервіс" капітальний ремонт хірургічного корпусу обласного онкологічного диспансеру у Києві за 223,68 млн грн.

До кінця року планують виконати комплекс робіт, зокрема архітектурні, конструктивні, технологічні та електротехнічні рішення, а також облаштувати опалення, вентиляцію, водопровід, каналізацію, системи зв’язку, пожежну сигналізацію, оповіщення про пожежу, вогнезахист, медичне газопостачання, блискавкозахист і систему протидимного захисту.

Роботи фінансуються за рахунок позики Європейського інвестиційного банку в межах проєкту "Програма для відновлення України", а ПДВ покриють із місцевого бюджету.

Договірна ціна динамічна та включає 1,89 млн грн на додаткові витрати через інфляцію. На закупівлю устаткування та меблів передбачено 101,98 млн грн, що становить 46% від загальної суми договору.

У кошторисі найбільша сума у 8,25 млн грн припадає на невідомі медичні сендвіч-панелі з полімерним покриттям, 52 мм, по 15 388 грн/кв. м. Нещодавно ДП "Архітектурно-будівельний інжиніринг" для реконструкції приймального відділення хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова замовляла сендвіч панелі для фальш-ригеля по 7 473 грн/кв. м, що вдвічі дешевше. Військова частина А4152 замовляла стінові сендвіч-панелі Pir Ral 9006/9003 Т100 по 1 475 грн/кв. м, а "Хмельницьктеплокомуненерго" стінові сендвіч-панелі ТПК 60 мм по 1 066 грн/кв. м.

Композит 4мм врахували по 2 442 грн/кв. м. Група компаній "AluOne" продає алюмінієві композитні панелі Aluboard 1250×3200мм, товщиною 4 мм по 840 грн/кв. м, що втричі дешевше, а компанія "Avers" пропонує композитні панелі TNK Ecobond, 4 мм по 1 272 грн/кв. м, що вдвічі дешевше.

Панелі HPL врахували по 4 075 грн/кв. м. Дніпропетровська ОДА для будівництва хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні замовляла плити з HPL панелей в комплекті з кріпленнями по 2 596 грн/кв. м, що на 36% дешевше.

Фальцеві панелі із жерсті з полімерним покриттям, шириною 320 мм, товщиною 0,5мм замовили по 1 096 грн/кв. м. Магазин "Хата-Крита" продає фальцеву покрівлю різних виробників по 110-271 грн/кв. м, що мінімум вчетверо дешевше, а інший магазин пропонує Клікфальц, 0,5 мм по 328-359 грн/кв. м, що втричі дешевше.

Як пише видання, орієнтовна переплата по зазначених позиціях може складати 8 млн грн.

Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не подався.

Крім того, ТОВ "Бцремсервіс" не відповідає встановленому кваліфікаційному критерію зазначеного тендеру.

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації тимчасово очолює Олег Кравченко, уповноваженою особою з питань закупівель є Олександр Сидоренко.

ТОВ "Бцремсервіс" зареєстроване в Білій Церкві. Керує компанією Володимир Тиніцький, а власником є Михайло Вовк.

Раніше "Слідство.Інфо" повідомляло, що ТОВ "Бцремсервіс" отримало аванс від Бородянської селищної ради на ремонт укриття для дітей на території Дружнянської гімназії. Проте аудитори під час перевірки виявили, що на цій території не було жодної споруди цивільного захисту, отже, ремонт не мав місця. Насправді будівельники почали зводити невідомий об’єкт, не маючи ані дозвільної, ані проєктної документації. "Бцремсервіс" і раніше згадувалася при завищенні вартості робіт. Під час ремонту ліцею на Київщині компанія завищила ціну бетону в півтора раза.

Зауважимо, у 2024 році майже 97% публічних закупівель на будівництво та відновлення України було проведено без конкуренції серед підрядників.