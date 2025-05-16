ООН прогнозирует замедление мирового экономического роста до 2,4% в текущем году

ООН прогнозирует замедление роста мирового ВВП до 2,4% в текущем году по сравнению с прошлогодними показателями. Причиной такого снижения являются негативные прогнозы по глобальной торговле и нестабильность на финансовых рынках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на отчет ООН "Мировая экономическая ситуация и перспективы".

Отмечается, что обострение торговой напряженности, а также политическая неопределенность значительно ослабили мировые экономические перспективы на 2025 год.

Ожидается, что повышенные тарифы в Соединенных Штатах, которые значительно увеличат фактические таможенные пошлины, негативно повлияют на мировые цепи поставок, повлекут за собой рост производственных затрат, задержат принятие ключевых инвестиционных решений и повысят волатильность финансового сектора.

По прогнозам, мировой экономический рост замедлится до 2,4% в 2025 году по сравнению с 2,9% в 2024 году и на 0,4 процентных пункта ниже январского прогноза.

Снижение прогнозов роста является широким и влияет как на развитые, так и на развивающиеся страны. Ослабление роста мировой торговли и инвестиционных потоков увеличивает замедление.

В отчете отмечается, что многие развивающиеся страны, зависящие от торговли, сталкиваются с растущими проблемами, связанными с сокращением экспорта, снижением цен на сырьевые товары, более жесткими финансовыми условиями и увеличением долгового бремени.

Также говорится, что перспективы экономики стран так называемого СНГ зависят от ряда ключевых факторов, в частности, российской войны против Украины, санкций против РФ, цен на энергоносители, экономической ситуации в Китае.

Украина, по оценке ООН, и дальше зависит от «безопасной ситуации», функционирования Черноморского коридора и международной финансовой помощи.

Напомним, что согласно отчету Ukraine Macroeconomic Handbook за апрель 2025 года, аналитики KSE отмечают стабильную макроэкономическую ситуацию в Украине, которая стала возможной благодаря адаптивности экономики, взвешенной политике правительства и масштабной финансовой поддержке со стороны международных партнеров.