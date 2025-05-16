ООН прогнозує уповільнення світового економічного зростання до 2,4% цього року

ООН прогнозує уповільнення зростання світового ВВП до 2,4% цього року, порівняно з торішніми показниками. Причиною такого зниження є негативні прогнози щодо глобальної торгівлі та нестабільність на фінансових ринках.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на звіт ООН "Світова економічна ситуація та перспективи".

Зазначається, що загострення торговельної напруженості, а також політична невизначеність, значно послабили світові економічні перспективи на 2025 рік.

Очікується, що підвищені тарифи в Сполучених Штатах, які значно збільшать фактичні митні збори, негативно вплинуть на світові ланцюги постачання, спричинять зростання виробничих витрат, затримають прийняття ключових інвестиційних рішень та підвищать волатильність фінансового сектору..

За прогнозами, світове економічне зростання сповільниться до 2,4% у 2025 році порівняно з 2,9% у 2024 році та на 0,4 процентних пункти нижче січневого прогнозу.

Зниження прогнозів зростання є широким і впливає як на розвинені, так і на країни, що розвиваються. Послаблення зростання світової торгівлі та інвестиційних потоків посилює уповільнення.

У звіті наголошується, що багато країн, що розвиваються, що залежать від торгівлі, стикаються зі зростаючими проблемами, пов'язаними зі скороченням експорту, зниженням цін на сировинні товари, жорсткішими фінансовими умовами та збільшенням боргового тягаря.

Також йдеться, що перспективи економіки країн так званої СНД залежать від низки ключових чинників, зокрема російської війни проти України, санкцій проти РФ, цін на енергоносії, економічної ситуації в Китаї.

Україна, за оцінкою ООН, і надалі залежить від «безпекової ситуації», функціонування Чорноморського коридору та міжнародної фінансової допомоги. Вартість повоєнного відновлення української економіки нині оцінюється у 524 млрд доларів, вказується у звіті, який повторює оцінки, оприлюднені Світовим банком у лютому цього року.

Нагадаємо, що згідно зі звітом Ukraine Macroeconomic Handbook за квітень 2025 року, аналітики KSE відзначають стабільну макроекономічну ситуацію в Україні, яка стала можливою завдяки адаптивності економіки, виваженій політиці уряду та масштабній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів.