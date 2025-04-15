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OpenAI представила серию ШИ-моделей GPT-4.1 с улучшенной кодировкой и контекстом
OpenAI выпустила новую линейку моделей GPT-4.1 (GPT-4.1, GPT-4.1 mini, GPT-4.1 nano), демонстрирующих значительный прогресс по сравнению с GPT-4o и GPT-4o mini. Кроме того, модели получили обновленную базу знаний, актуальную на июнь 2024 года.
Об этом говорится в блоге компании.
Сообщается, что новая серия стала лучше помнить контекст, поэтому подходит для создания ИИ-агентов, которые могут самостоятельно выполнять задачи. Также она хорошо воспринимает входные изображения типа диаграмм, схем и карт.
Благодаря улучшенному пониманию контекста они могут поддерживать до 1 миллиона "токенов" – термин, касающийся единиц данных, обрабатываемых моделью ИИ.
В кодировке GPT-4.1 продемонстрировал значительный прогресс, превысив GPT-4o на 21% и на 27% GPT-4.5. Кроме того, улучшенная способность следовать инструкциям и понимать длинный контекст делает модели GPT-4.1 более подходящими для поддержки ШИ-агентов.
Стоимость использования моделей:
- $2 за 1 млн. входных токенов и $8 за 1 млн. выходных для полных версий;
- $0,10 и $0,40 соответственно для nano-версии.
В компании добавили, что скоро остановят поддержку GPT-4.5 Preview в API. Разработчикам дают время до 14 июля 2025 года, чтобы перейти на новые модели.
Напомним, согласно новому исследованию OpenAI в партнерстве с Массачусетским технологическим институтом, частое использование чат-ботов, таких как ChatGPT, может быть связано с усилением одиночества и сокращением времени, проводимого по общению с другими людьми.