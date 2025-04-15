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OpenAI представила серію ШІ-моделей GPT-4.1 з покращеним кодуванням та контекстом

OpenAI
OpenAI анонсувала вихід моделей GPT-4.1 / Depositphotos

OpenAI випустила нову лінійку моделей GPT-4.1 (GPT-4.1, GPT-4.1 mini, GPT-4.1 nano), які демонструють значний прогрес у порівнянні з GPT-4o та GPT-4o mini. Крім того, моделі отримали оновлену базу знань, актуальну на червень 2024 року.

Про це йдеться в блозі компанії.

Повідомляється, що нова серія стала краще пам'ятати контекст, тому підходить для створення ШІ-агентів, які можуть самостійно виконувати завдання. Також вона добре сприймає вхідні зображення типу діаграм, схем і мап.

Завдяки поліпшеному розумінню контексту вони можуть підтримувати до 1 мільйона "токенів" - термін, що стосується одиниць даних, оброблюваних моделлю ШІ.

У кодуванні GPT-4.1 продемонстрував значний прогрес, на 21% перевершивши GPT-4o та на 27% GPT-4.5. Крім того, покращена здатність слідувати інструкціям та розуміти довгий контекст робить моделі GPT-4.1 більш придатними для підтримки ШІ-агентів.

Вартість використання моделей:

  • $2 за 1 млн вхідних токенів і $8 за 1 млн вихідних для повних версій;
  • $0,10 та $0,40 відповідно для nano-версії.

У компанії додали, що скоро зупинять підтримку GPT‑4.5 Preview в API. Розробникам дають час до 14 липня 2025 року, щоб перейти на нові моделі.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням OpenAI у партнерстві з Массачусетським технологічним інститутом, часте використання чат-ботів, таких як ChatGPT, може бути пов'язане з посиленням самотності і скороченням часу, що проводиться за спілкуванням з іншими людьми.

Автор:
Тетяна Бесараб