Meta представила нову лінійку мультимодальних моделей штучного інтелекту Llama 4

Meta Platforms Inc. представила нову лінійку мультимодальних моделей штучного інтелекту Llama 4, а саме Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick та Llama 4 Behemoth, які мають на меті надати користувачам соціальних мереж більш персоналізований досвід.

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Про це йдеться у блозі компанії.

Повідомляється, що нові моделі вже інтегровані в основні соціальні платформи Meta — WhatsApp, Messenger та Instagram. Вони створені для покращення якості комунікацій і взаємодії між користувачами завдяки можливостям штучного інтелекту.

"Ми представляємо Llama 4 Scout і Llama 4 Maverick, перші відкриті мультимодальні моделі з безпрецедентною підтримкою довжини контексту та наші перші створені з використанням архітектури змішаних експертів (MoE). Ми також переглядаємо Llama 4 Behemoth, одну з найрозумніших LLM у світі та нашу найпотужнішу, яка ще служила вчителем для наших нових моделей", - йдеться в повідомленні.

Meta випустила нові моделі ШІ для мультимодальних завдань

Llama 4 Scout аналізує запити користувачів і адаптується до їхніх інтересів та вподобань, що дозволяє генерувати більш релевантний контент. Натомість Llama 4 Maverick зосереджується на емоційній та контекстній підтримці в спілкуванні, пропонуючи більш чутливі й доречні відповіді. Ця модель найкраще підходить у випадках використання "головного помічника та чату" для творчого письма, перевершує такі моделі, як GPT-4o від OpenAI та Gemini 2.0 від Google.

Крім того, компанія попередньо анонсувала Llama 4 Behemoth, яку вона назвала "однією з найрозумніших моделей у світі та найпотужнішою з усіх, яка буде використовуватися як учитель для нових моделей".

Meta заявляє, що всі моделі Llama 4 тепер краще відповідають на "спірні" політичні та соціальні питання, на відміну від попередньої серії Llama. Ці зміни були внесені після критики з боку деяких прихильників Білого дому, які вважали чат-боти зі штучним інтелектом надмірно "пробудженими" в політичному плані.

Нагадаємо, компанія Alibaba представила свою останню модель штучного інтелекту в серії Qwen. Конкуренція за великі мовні моделі в Китаї продовжує загострюватися після зростаючої популярності в країні DeepSeek.