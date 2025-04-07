Meta представила новую линейку мультимодальных моделей искусственного интеллекта Llama 4

Meta Platforms Inc. представила новую линейку мультимодальных моделей искусственного интеллекта Llama 4, а именно Llama 4 Scout, Llama 4 Maverick и Llama 4 Behemoth, имеющих целью предоставить пользователям социальных сетей более персонализированный опыт.

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Об этом говорится в блоге компании.

Сообщается, что новые модели уже интегрированы в основные социальные платформы Meta – WhatsApp, Messenger и Instagram. Они предназначены для улучшения качества коммуникаций и взаимодействия между пользователями благодаря возможностям искусственного интеллекта.

"Мы представляем Llama 4 Scout и Llama 4 Maverick, первые открытые мультимодальные модели с беспрецедентной поддержкой длины контекста и наши первые созданные с использованием архитектуры смешанных экспертов (MoE). Мы также просматриваем Llama 4 Behemoth, одну из самых умных LLM в мире и нашу самую мощную, которая еще служила учителем для наших новых моделей", - говорится в сообщении.

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Llama 4 Scout анализирует запросы пользователей и адаптируется к их интересам и предпочтениям, что позволяет генерировать более релевантный контент. Llama 4 Maverick сосредотачивается на эмоциональной и контекстной поддержке в общении, предлагая более чувствительные и уместные ответы. Эта модель лучше всего подходит в случаях использования главного помощника и чата для творческого письма, превосходит такие модели, как GPT-4o от OpenAI и Gemini 2.0 от Google.

Кроме того, компания предварительно анонсировала Llama 4 Behemoth, которую она назвала "одной из самых умных моделей в мире и самой мощной из всех, которая будет использоваться в качестве учителя для новых моделей".

Meta заявляет, что все модели Llama 4 теперь лучше отвечают на спорные политические и социальные вопросы, в отличие от предыдущей серии Llama. Эти изменения были внесены после критики со стороны некоторых сторонников Белого дома, считавших чат-боты с искусственным интеллектом чрезмерно "пробужденными" в политическом плане.

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