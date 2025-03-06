"Оператор ГТС" продолжил конкурс на должность гендиректора компании: какая причина

Наблюдательный совет ООО "Оператор ГТС Украины" на внеочередном заседании принял решение о продлении срока конкурсного отбора на должность генерального директора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГТСУ.

О конкурсном отборе

Конечный срок подачи резюме на должность генерального директора общества установлен на 31 марта 2025 года.

Это решение направлено на расширение круга кандидатов и привлечение большего числа участников к конкурсу.

Конкурсный отбор проводится с участием рекрутингового агентства ООО "Теадвайзорс".

После завершения конкурса Наблюдательный совет утвердит кандидатуру нового генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины".

Об уходе Липпы

Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Дмитрий Липпа уходит с должности после завершения отопительного сезона.

Дмитрий Липпа управляет компанией "Оператор ГТС Украины" около двух лет. Он вступил в должность генерального директора в марте 2023 года по результатам конкурсного отбора, после соответствующего назначения Кабинетом министров.

Имеет многолетний управленческий опыт в промышленности, в частности, в реализации проектов по повышению операционной эффективности и модернизации производственных предприятий.

Кто возглавлял ОГТСУ ранее

Заметим, в сентябре 2022 года правительство уволило бывшего генерального директора ОДТСУ Сергея Макогона, возглавлявшего компанию с момента ее создания в мае 2019 года.

Отмечается, что рекомендация по увольнению руководителя ОГТСУ Сергея Макагона обусловлена отсутствием достоверного отображения информации о реальном финансовом состоянии ОГТСУ в его отчетности, превышении полномочий, неудовлетворительном выполнении Инвестиционной программы, а также отсутствие стратегии управления ликвидностью.

Исполняющим обязанности генерального директора ОГТСУ с сентября 2022 года по март 2023 года был Павел Станчак.