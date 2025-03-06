"Оператор ГТС" продовжив конкурс на посаду гендиректора компанії: яка причина

Наглядова рада ТОВ “Оператор ГТС України” на позачерговому засіданні прийняла рішення щодо продовження терміну конкурсного відбору на посаду генерального директора.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ОГТСУ.

Про конкурсний відбір

Кінцевий термін подання резюме на посаду генерального директора товариства встановлено на 31 березня 2025 року.

Це рішення спрямоване на розширення кола кандидатів і залучення більшої кількості учасників до конкурсу.

Конкурсний відбір проводиться за участі рекрутингової агенції ТОВ "Теадвайзорс".

Після завершення конкурсу Наглядова рада затвердить кандидатуру нового генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України".

Про звільнення Липпи

Нагадаємо, генеральний директор ТОВ “Оператор ГТС України” Дмитро Липпа залишає посаду після завершення опалювального сезону.

Дмитро Липпа керує компанією "Оператор ГТС України" майже два роки. Він обійняв посаду генерального директора у березні 2023 року за результатами конкурсного відбору, після відповідного призначення Кабінетом міністрів.

Має багаторічний управлінський досвід у промисловості, зокрема в реалізації проєктів із підвищення операційної ефективності та модернізації виробничих підприємств.

Хто очолював ОГТСУ до Дмитра Липпи

Зауважимо, у вересні 2022 року уряд звільнив колишнього генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона, який очолював компанію з моменту її створення в травні 2019 року.

Зазначається, що рекомендація щодо звільнення керівника ОГТСУ Сергія Макагона зумовлена відсутністю достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан ОГТСУ у його звітності, перевищенням повноважень, незадовільним виконанням Інвестиційної програми, а також відсутністю стратегії управління ліквідністю.

Виконуючим обов'язки генерального директора ОГТСУ з вересня 2022 року до березня 2023 року був Павел Станчак.