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"Оператор ГТС Украины" объявил конкурс на должность гендиректора
ООО "Оператор ГТС Украины" объявило конкурсный отбор на должность генерального директора. Документы от кандидатов будут принимать с 13 июля по 18:00 27 июля 2026 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление ООО "Оператор ГТС Украины".
Конкурс проводится в соответствии с решением наблюдательного совета компании от 9 июля 2026 года. Наблюдательный совет также утвердил профиль должности, содержащий требования к кандидатам, и установил порядок проведения отбора.
Предварительный отбор кандидатов будет осуществляться с привлечением рекрутингового агентства Odgers - ООО "Тедвайзорс".
По результатам конкурса наблюдательный совет утвердит кандидатуру нового генерального директора "Оператора ГТС Украины".
Кандидаты должны представить следующие документы:
- заявление об участии в конкурсном отборе и согласие на избрание генеральным директором;
- биографическую справку с цветной фотографией или резюме;
- мотивационное письмо;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- копии документов о высшем образовании, ученой степени или ученом звании при наличии;
- копию трудовой книжки при наличии или документы, подтверждающие опыт работы или стаж профессиональной деятельности;
- согласие на обработку персональных данных и проверку предоставленных документов и информации;
- заявление-заверение относительно отсутствия признаков небезупречной деловой репутации;
- письмо об отсутствии конфликта интересов или информацию о таких конфликтах и предложениях по их устранению;
- рекомендательные письма при наличии и другие документы по усмотрению кандидата.
Поданные документы должны быть подписаны претендентом, а копии заверены его подписью с указанием "Согласно оригиналу".
Напомним, 7 февраля наблюдательный совет "Оператора ГТС Украины" назначил Наталью Бойко исполняющей обязанности генерального директора компании.