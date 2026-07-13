"Оператор ГТС Украины" объявил конкурс на должность гендиректора

ООО "Оператор ГТС Украины" объявило конкурсный отбор на должность генерального директора. Документы от кандидатов будут принимать с 13 июля по 18:00 27 июля 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление ООО "Оператор ГТС Украины".

Конкурс проводится в соответствии с решением наблюдательного совета компании от 9 июля 2026 года. Наблюдательный совет также утвердил профиль должности, содержащий требования к кандидатам, и установил порядок проведения отбора.

Предварительный отбор кандидатов будет осуществляться с привлечением рекрутингового агентства Odgers - ООО "Тедвайзорс".

По результатам конкурса наблюдательный совет утвердит кандидатуру нового генерального директора "Оператора ГТС Украины".

Кандидаты должны представить следующие документы:

заявление об участии в конкурсном отборе и согласие на избрание генеральным директором;

биографическую справку с цветной фотографией или резюме;

мотивационное письмо;

копию документа, удостоверяющего личность;

копии документов о высшем образовании, ученой степени или ученом звании при наличии;

копию трудовой книжки при наличии или документы, подтверждающие опыт работы или стаж профессиональной деятельности;

согласие на обработку персональных данных и проверку предоставленных документов и информации;

заявление-заверение относительно отсутствия признаков небезупречной деловой репутации;

письмо об отсутствии конфликта интересов или информацию о таких конфликтах и предложениях по их устранению;

рекомендательные письма при наличии и другие документы по усмотрению кандидата.

Поданные документы должны быть подписаны претендентом, а копии заверены его подписью с указанием "Согласно оригиналу".

Напомним, 7 февраля наблюдательный совет "Оператора ГТС Украины" назначил Наталью Бойко исполняющей обязанности генерального директора компании.