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"Оператор ГТС Украины" объявил конкурс на должность гендиректора

ОГТСУ
"Оператор ГТС Украины" объявил конкурс на должность гендиректора

ООО "Оператор ГТС Украины" объявило конкурсный отбор на должность генерального директора. Документы от кандидатов будут принимать с 13 июля по 18:00 27 июля 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на объявление ООО "Оператор ГТС Украины".

Конкурс проводится в соответствии с решением наблюдательного совета компании от 9 июля 2026 года. Наблюдательный совет также утвердил профиль должности, содержащий требования к кандидатам, и установил порядок проведения отбора.

Предварительный отбор кандидатов будет осуществляться с привлечением рекрутингового агентства Odgers - ООО "Тедвайзорс".

По результатам конкурса наблюдательный совет утвердит кандидатуру нового генерального директора "Оператора ГТС Украины".

Кандидаты должны представить следующие документы:

  • заявление об участии в конкурсном отборе и согласие на избрание генеральным директором;
  • биографическую справку с цветной фотографией или резюме;
  • мотивационное письмо;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • копии документов о высшем образовании, ученой степени или ученом звании при наличии;
  • копию трудовой книжки при наличии или документы, подтверждающие опыт работы или стаж профессиональной деятельности;
  • согласие на обработку персональных данных и проверку предоставленных документов и информации;
  • заявление-заверение относительно отсутствия признаков небезупречной деловой репутации;
  • письмо об отсутствии конфликта интересов или информацию о таких конфликтах и предложениях по их устранению;
  • рекомендательные письма при наличии и другие документы по усмотрению кандидата.

Поданные документы должны быть подписаны претендентом, а копии заверены его подписью с указанием "Согласно оригиналу".

Напомним, 7 февраля наблюдательный совет "Оператора ГТС Украины" назначил Наталью Бойко исполняющей обязанности генерального директора компании.

Автор:
Татьяна Гойденко