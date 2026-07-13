Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,50

--0,02

EUR

50,86

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,40

51,20

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Оператор ГТС України" оголосив конкурс на посаду гендиректора

ОГТСУ
"Оператор ГТС України" оголосив конкурс на посаду гендиректора

ТОВ "Оператор ГТС України" оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора. Документи від кандидатів прийматимуть з 13 липня до 18:00 27 липня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оголошення ТОВ "Оператор ГТС України".

Конкурс проводиться відповідно до рішення наглядової ради компанії від 9 липня 2026 року. Наглядова рада також затвердила профіль посади, який містить вимоги до кандидатів, і встановила порядок проведення відбору.

Попередній відбір кандидатів здійснюватимуть із залученням рекрутингової агенції Odgers — ТОВ "Тедвайзорс".

За результатами конкурсу наглядова рада затвердить кандидатуру нового генерального директора "Оператора ГТС України".

Кандидати мають подати такі документи:

  • заяву про участь у конкурсному відборі та згоду на обрання генеральним директором;
  • біографічну довідку з кольоровою фотокарткою або резюме;
  • мотиваційний лист;
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь або вчене звання за наявності;
  • копію трудової книжки за наявності або документи, що підтверджують досвід роботи чи стаж професійної діяльності;
  • згоду на обробку персональних даних і перевірку наданих документів та інформації;
  • заяву-запевнення щодо відсутності ознак небездоганної ділової репутації;
  • лист про відсутність конфлікту інтересів або інформацію про такі конфлікти та пропозиції щодо їх усунення;
  • рекомендаційні листи за наявності та інші документи на розсуд кандидата.

Подані документи мають бути підписані претендентом, а копії — засвідчені його підписом із зазначенням "Згідно з оригіналом".

Нагадаємо, 7 лютого наглядова рада “Оператора ГТС України” призначила Наталію Бойко виконуючою обов’язки генерального директора компанії. 

Автор:
Тетяна Гойденко