"Оператор ГТС України" оголосив конкурс на посаду гендиректора

ТОВ "Оператор ГТС України" оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора. Документи від кандидатів прийматимуть з 13 липня до 18:00 27 липня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на оголошення ТОВ "Оператор ГТС України".

Конкурс проводиться відповідно до рішення наглядової ради компанії від 9 липня 2026 року. Наглядова рада також затвердила профіль посади, який містить вимоги до кандидатів, і встановила порядок проведення відбору.

Попередній відбір кандидатів здійснюватимуть із залученням рекрутингової агенції Odgers — ТОВ "Тедвайзорс".

За результатами конкурсу наглядова рада затвердить кандидатуру нового генерального директора "Оператора ГТС України".

Кандидати мають подати такі документи:

заяву про участь у конкурсному відборі та згоду на обрання генеральним директором;

біографічну довідку з кольоровою фотокарткою або резюме;

мотиваційний лист;

копію документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь або вчене звання за наявності;

копію трудової книжки за наявності або документи, що підтверджують досвід роботи чи стаж професійної діяльності;

згоду на обробку персональних даних і перевірку наданих документів та інформації;

заяву-запевнення щодо відсутності ознак небездоганної ділової репутації;

лист про відсутність конфлікту інтересів або інформацію про такі конфлікти та пропозиції щодо їх усунення;

рекомендаційні листи за наявності та інші документи на розсуд кандидата.

Подані документи мають бути підписані претендентом, а копії — засвідчені його підписом із зазначенням "Згідно з оригіналом".

Нагадаємо, 7 лютого наглядова рада “Оператора ГТС України” призначила Наталію Бойко виконуючою обов’язки генерального директора компанії.