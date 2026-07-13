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"Оператор ГТС України" оголосив конкурс на посаду гендиректора
ТОВ "Оператор ГТС України" оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора. Документи від кандидатів прийматимуть з 13 липня до 18:00 27 липня 2026 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на оголошення ТОВ "Оператор ГТС України".
Конкурс проводиться відповідно до рішення наглядової ради компанії від 9 липня 2026 року. Наглядова рада також затвердила профіль посади, який містить вимоги до кандидатів, і встановила порядок проведення відбору.
Попередній відбір кандидатів здійснюватимуть із залученням рекрутингової агенції Odgers — ТОВ "Тедвайзорс".
За результатами конкурсу наглядова рада затвердить кандидатуру нового генерального директора "Оператора ГТС України".
Кандидати мають подати такі документи:
- заяву про участь у конкурсному відборі та згоду на обрання генеральним директором;
- біографічну довідку з кольоровою фотокарткою або резюме;
- мотиваційний лист;
- копію документа, що посвідчує особу;
- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь або вчене звання за наявності;
- копію трудової книжки за наявності або документи, що підтверджують досвід роботи чи стаж професійної діяльності;
- згоду на обробку персональних даних і перевірку наданих документів та інформації;
- заяву-запевнення щодо відсутності ознак небездоганної ділової репутації;
- лист про відсутність конфлікту інтересів або інформацію про такі конфлікти та пропозиції щодо їх усунення;
- рекомендаційні листи за наявності та інші документи на розсуд кандидата.
Подані документи мають бути підписані претендентом, а копії — засвідчені його підписом із зазначенням "Згідно з оригіналом".
Нагадаємо, 7 лютого наглядова рада “Оператора ГТС України” призначила Наталію Бойко виконуючою обов’язки генерального директора компанії.